La llegada de la muerte en los humanos es uno de los grandes misterios que durante siglos han sido foco de las investigaciones y de la curiosidad por saber cuál es el siguiente capítulo después de la vida.

Por eso es que un testimonio que se viralizó recientemente llamó mucho la atención de propios y extraños, por parte de una mujer que transformó esa experiencia en una filosofía muy personal.

La cantidad de detalles que contó sobre ese momento se han convertido en foco de interés y son reveladores, en medio de la gran duda sobre lo que viene para todos en ese momento que es inevitable.

Nicole Meeuws, una artista de 49 años originaria de Grecia, tuvo una profunda experiencia cercana a la muerte (ECM) en 2015, tras ser declarada clínicamente muerta durante dos minutos en una cirugía de emergencia. La intervención se hizo después de que ella perdiera a su bebé y experimentara complicaciones, lo que la llevó a entrar y salir de la consciencia.

Nicole describió ser “arrancada” de su cuerpo y entrar en un túnel de luz azul y blanca. No era un simple rayo, sino un “corredor que se sentía vivo”. Esta luz tenía una “temperatura y un tono, casi como música hecha de agua”, algo que afirmó no se sintió aterrador.

“Me encontré pasando a través de un túnel de luz azul y blanca, no un rayo, sino un corredor que se sentía vivo. No me daba miedo. Sentía como si me llamaran a casa. La luz tenía una temperatura, un tono, casi como música de agua”, contó en varios medios internacionales.