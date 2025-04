En Málaga (España), Tessa Romero, una mujer de 50 años, aseguró haber pasado por una experiencia que la llevó a encontrarse de frente con la muerte y logró sobrevivir para contarlo.

De acuerdo con el testimonio que dio al diario británico The Sun, todo ocurrió una mañana mientras realizaba su rutina diaria con normalidad. Llevó a sus hijas a la escuela y, minutos después, sufrió un ataque en el que estuvo clínicamente muerta durante 24 minutos.

“Lo primero que sentí fue una paz inmensa. Por primera vez en mucho tiempo, ya no había dolor físico ni emocional; el sufrimiento había terminado. Me sentí profundamente aliviada, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima”, comentó.