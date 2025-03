En Cambridgeshire (Inglaterra), Julie Swallow, de 56 años, recibió una inesperada noticia que cambió por completo el rumbo de su vida.

La mujer trabaja en un centro de hidroterapia canina, donde se hacen terapias de movilidad para perros. Comentó que, de un momento a otro, comenzó a sentir un constante hormigueo en las piernas después de pasar varias horas laborando de pie.

En entrevistas con medios locales, Julie comentó que empezó a preocuparse cuando, una tarde que sacó a pasear a su perro, sintió que el hormigueo iniciaba en su pie y se expandía por toda su pierna derecha.

Le mencionó su malestar a un amigo, quien le recomendó acudir a un hospital. Allí le realizaron una tomografía computarizada y descubrieron que tenía tres tumores en la cabeza.

“Después de terminar los escaneos, me llevaron a la sala de espera y una enfermera me dijo que me mantendrían allí. Un médico me dijo que probablemente me quedaban unas tres semanas de vida y que debía informárselo a mi esposo y a mi familia. Pero aquí sigo. Como siempre digo, mi muerte es algo entre mi Dios y yo, no entre mi médico y yo”, comentó Julie al periódico local Cambridgeshire Live.