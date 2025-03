La crisis en la entrega de medicamentos en Colombia alcanzó niveles alarmantes, dejando a cientos de pacientes sin acceso a tratamientos esenciales. El caso de Rosalba Beltrán, una mujer que padece fibromialgia, artrosis y reemplazos de cadera, es solo un reflejo del drama que enfrentan miles de colombianos.

Rosalba, quien vive en Bogotá, contó en la emisora Blu Radio que desde noviembre dejó de recibir su medicamento, pregabalina del laboratorio Pfizer, lo que ha empeorado su estado de salud.

“Lloro del dolor, no duermo. A veces me regalan pastas, pero cuando no las consigo, simplemente me toca aguantar”, relató en el medio radial.