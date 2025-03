La crisis en la distribución de medicinas en el país parece tocar fondo, pues mes a mes se deteriora el sistema de entregas a los usuarios que, diariamente, acampan hasta 12 horas en las afueras de los dispensarios de sus respectivas EPS para obtener los medicamentos para tratar sus problemas de salud.

Desde la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), se descartó un acaparamiento de las medicinas y se encontró que la crisis tendría que ver con dificultades financieras que afectan el flujo de recursos dentro del sistema de salud.

La colas interminables de pacientes que buscan desesperadamente los tratamientos para sus enfermedades se hacen más graves con el correr de los días y, por ello, Invima reveló un nuevo listado con los medicamentos que están desabastecidos en el país, con corte al pasado 29 de enero.

Ese informe mostró que, por ejemplo, el Enalapril tabletas de 5mg, Hidroxiurea (Hidroxicarbamida) cápsula 500 mg, Lamotrigina tableta 100mg / 50mg y el Midazolam solución inyectable 5mg/5ml, se encontraban en riesgo de desabastecimiento en la fecha mencionada.

Por su parte, el Etomidato Emulsión inyectable 2mg/mL, Haloperidol tableta 5mg y 10mg, Insulina (Humana) Isofana, Insulina (Humana) Regular y la Nevirapina suspensión oral 50 mg / 5 ml (10mg/ml) estaban desabastecidos en ese momento.

De hecho, el presidente Petro amenazó a las gestoras farmacéuticas y habló de allanamiento a bodegas de medicamentos que, según él, estarían llenas de ciertas unidades que no son distribuidas en los dispensarios y estarían listas para ser revendidas y acaparadas por las entidades promotoras de salud.

El mandatario, durante una visita el pasado 11 de noviembre a un centro médico del municipio Los Patios (Norte de Santander), aseguró que existía ese acaparamiento de la insulina por parte de las gestoras farmacéuticas:

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, expresó el jefe de Estado.