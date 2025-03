Pulzo habló con Ignacio Gaitán Villegas, presidente ejecutivo de Afidro, para comprender a fondo la crisis de los medicamentos en Colombia y cómo se puede salir de este problema.

Gaitán respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien además lanzó una inesperada propuesta. El mandatario agregó que instaría a que el servicio postal nacional 4-72 entrara en la distribución de medicamentos en el país.

(Vea también: Petro amenazó a gestoras farmacéuticas y habló de allanamiento a bodegas de medicamentos).

Desde Afidro resaltan que la propuesta es ilógica, ya que el problema radica en otro escenario que no es el señalado por Petro.

“Distribuir medicamentos no es distribuir zapatos. Los medicamentos tienen cadenas de distribución en frío, cadenas sofisticadas de proceso. Esto no se trata solo de poner a personas a entregar medicamentos”, apuntó Gaitán en diálogo con Pulzo.

Asimismo, indicó que el problema no es la falta de medicamentos, ya que sí hay suficientes fármacos en el territorio nacional actualmente.

“En Colombia por muchas enfermedades hay 4, 5, 6, 7 moléculas que lo atienden. No es que se esté acaparando. Hay medicamentos suficientes para muchas enfermedades, entonces es realmente un sofisma que nos están metiendo más por alarmar que por solucionar”, apuntó.

Afidro propone diálogo para solucionar lío de medicamentos

Gaitán añadió que lo importante es entablar diálogos fructíferos lo más pronto posible y comenzar a solucionar el problema de la entrega de medicamentos en el país.

“Yo invito al Gobierno a que ellos entiendan que realmente hay medicamentos, que no es que estemos llenos en las bodegas, que no nos conviene almacenar medicamentos. Almacenar medicamentos va en detrimento de la cadena y de la fecha de vencimiento. Pensemos en los pacientes y vayamos a la cadena para mirar por qué no se están distribuyendo, que se solucione el problema de flujo”, sentenció en diálogo con Pulzo.

