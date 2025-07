En el mundo de los juguetes, la pregunta sobre cuál es el más vendido de la historia provoca un fascinante debate entre dos gigantes: la Barbie y el Cubo de Rubik. Ambos han marcado generaciones, pero su reinado depende de cómo se mide el éxito: ¿unidades vendidas, ingresos generados o impacto cultural?

Impacto global de Barbie

Desde su origen en 1959, la muñeca Barbie, creada por Ruth Handler para Mattel, ha vendido más de mil millones de unidades en 150 países, según datos de la compañía. Este número incluye no solo las muñecas, sino también accesorios, casas, autos y productos derivados que han dejado ingresos multimillonarios.

Su éxito se debe a su capacidad de reinventarse: desde la clásica Barbie rubia hasta modelos inclusivos con diferentes tonos de piel, tipos de cuerpo y profesiones como astronauta o presidenta.

Barbie no es solo un juguete, es un ícono cultural. Películas como la de 2023, dirigida por Greta Gerwig, que recaudó 1.400 millones de dólares, y atracciones como el ‘World of Barbie’ han mantenido su relevancia. Su estrategia de ‘marketing’, pionera en usar publicidad televisiva, y su presencia en la cultura pop han llevado a muchos a considerarla el juguete más vendido de la historia en términos de impacto económico y alcance.

Cubo de Rubik: el rompecabezas que conquistó al mundo

Por otro lado, el Cubo de Rubik, creado en 1974 por Erno Rubik, ostenta el título del juguete individual más vendido con más de 450 millones de unidades desde 1980. Este rompecabezas tridimensional, diseñado originalmente como una herramienta educativa, se convirtió en un fenómeno global en los años 80, vendiendo 100 millones de cubos entre 1980 y 1983.

Su simplicidad —un cubo 3×3 con seis caras de colores— y su complejidad —con 43 trillones de combinaciones posibles— lo han hecho irresistible para niños y adultos, recogió Infobae.

El Cubo de Rubik ha inspirado una comunidad global, con campeonatos mundiales donde récords como los 3.05 segundos, establecido por Xuanyi Geng (China) el 13 de abril de 2025 en el evento Shenyang Spring 2025, sorprenden al mundo.

Aunque no deja los ingresos diversificados de Barbie, su impacto como producto único es innegable.

¿Cuál es el más vendido?

La discusión sobre cuál es el juguete más vendido surge de los criterios utilizados. Si se habla de unidades de un solo producto y con un único diseño, el Cubo de Rubik lidera con sus 450 millones de cubos. Pero si se consideran ingresos y la marca en su conjunto, Barbie se lleva la corona gracias a su extenso catálogo y franquicia mediática.

Ambos juguetes son mucho más que objetos de juego. Barbie inspira creatividad e imaginación, adaptándose a las demandas de inclusión y diversidad. El Cubo de Rubik, por su parte, fomenta habilidades cognitivas como la resolución de problemas y la paciencia, siendo una herramienta educativa en matemáticas y algoritmia.

¿Cuál es la historia del Cubo de Rubik?

Fue inventado en 1974 por Erno Rubik, un arquitecto y profesor húngaro nacido en Budapest en 1944. Rubik, interesado en la geometría y los rompecabezas, creó el cubo como una herramienta educativa para enseñar conceptos de geometría tridimensional a sus estudiantes en la Academia de Artes Aplicadas y Oficios de Budapest.

Acá, la historia contada por su creador:

Su idea era construir un objeto que permitiera visualizar cómo las piezas individuales podían moverse de manera independiente sin desarmarse, explorando las propiedades del grupo matemático de rotaciones en el espacio.

Rubik obtuvo una patente húngara en 1975 y, en 1977, el cubo comenzó a fabricarse en Hungría bajo el nombre de Bűvös Kocka (Cubo Mágico). Se vendía principalmente en jugueterías locales, pero su popularidad creció rápidamente.

Para 1982, el cubo de Rubik se convirtió en un fenómeno cultural. Se vendieron más de 200 millones de unidades en todo el mundo entre 1980 y 1983. Aparecieron libros, guías de solución (como ‘You Can Do the Cube’ de Patrick Bossert, que vendió millones de copias) y competencias informales. El cubo se convirtió en un símbolo de los años 80, apareciendo en películas, programas de televisión y arte pop.

