“Como muchos me dijeron que me veía anoréxica, flaca y horrible, solo por eso y porque ustedes lo pidieron, ahora voy a comer muchísimo más”, esas fueron las palabras en tono de ironía con las que la actriz Juana Arias comenzó un video que ha tomado fuerza en los últimos días y el cual realizó como parte de una campaña para frenar los comentarios despectivos que le hacen sobre su cuerpo.

“¿En serio creen que si ustedes me dicen anoréxica yo voy a correr a comer solo porque ustedes me lo dijeron? Están perdiendo su tiempo porque yo me siento cómoda y sana con mi cuerpo”, continuó diciendo la actriz colombiana que ha desarrollado su carrera principalmente en México. Y es que Juana Arias está empeñada en hacer una campaña para defender a las mujeres que, como ella, son delgadas y no son voluptuosas, para evitar que se propague el daño psicológico.

La actriz que protagonizó ‘La venganza de las Juanas’ en Netflix contó que ha recibido muchos mensajes de gente que le dice que es “plana como una tabla” y hasta le cuestionan si usa brasier, por lo que les respondió enfáticamente:

“Que no les guste que esté flaca y que no tenga chichis está perfecto, pero de ahí a criticar y ofender, yo no entiendo el punto”.

Para finalizar, invitó a quienes se identifican con ella a omitir ese tipo de comentarios y a no cohibirse de ponerse ningún tipo de blusa, escote o vestido de baño, por el qué dirán. Ah, y a los criticones les dio un consejo: “¡Vayan a terapia en vez de estar perdiendo el tiempo criticando!”.

