En los últimos años, se ha podido conocer la historia de superación de Daniella Álvarez, exreina de belleza que perdió una de sus piernas después de sufrir una isquemia, producto de una cirugía que le hicieron para sacarle una masa peligrosa del abdomen.

Su historia de superación es blanco de varios comentarios de apoyo y admiración, pues ella no se rinde e intenta continuar su vida con normalidad.

No obstante, los problemas de salud no faltan y las secuelas que dejó el primer procedimiento que tuvo que hacerse le trajeron inconvenientes, especialmente en la otra pierna, pues también ha tenido problemas de isquemia. Actualmente Daniella no se rinde y hace constantemente terapias para recuperarse pronto y no dejar avanzar el inconveniente.

Mensaje de Daniella Álvarez en redes sociales sobre su salud

Precisamente, con sentido mensaje en redes sociales, Daniella contó cómo avanza su proceso de salud: “Hoy es uno de esos días en los que pido a Dios que me dé y me dé más fuerza”.

La barranquillera, resalta todo el acompañamiento de su familia y el apoyo de su pareja, el actor Daniel Arenas, quien siempre la acompaña.

“En momentos como estos me esfuerzo con todo mi corazón y mientras solo deseo que todos estén dando gracias por las piernas que tienen”, indicó.

Ella no desaprovecha cualquier oportunidad para agradecerle a la gente por los mensajes de ánimo que siempre le recalcan; estos la llenan de vitalidad.

Por el momento, Daniella Álvarez sigue en su proceso de recuperación haciendo las respectivas terapias para fortalecer su otra pierna.