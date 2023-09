Javier Fernández, el ‘Cantante del gol’, despertó polémica por sus dichos sobre el lenguaje inclusivo. Durante una entrevista en ‘Bravissimo’, donde Diego Guauque habló de su enfermedad, entró en discusión sobre si el gentilicio para la gente nacida en Valle del Cauca es ‘valluno’ o ‘vallecaucano’, mientras contaba una anécdota con Jairo Varela, vocalista del Grupo Niche.

La historia inicia porque el famoso maestro lo escucha cantar: “Nosotros molestábamos mucho en las emisoras, tuve una gran amistad con él y puedo decir que fui confidente en algunas cosas”. Fernández, quien lleva más de 20 años de casado con su esposa, empezó a imitar el acento, pero se detuvo a hacer una claridad.

“Él era chocoano, pero tenía el acento vallecaucano ahí. Vallecaucano, no valluno. Valluno es el tamal, es que el departamento se llama Valle del Cauca”, dijo el narrador de Win Sports y canal RCN. “Son discusiones que se dan en la ‘vallecaucanidad’”, dijo, entre risas, Marcelo Cezán, quien reveló un momento oscuro que vivió por deudas.

Sin embargo, el ‘Cantante del gol’ no se quedó ahí y aprovechó para lanzar un dardo al lenguaje exclusivo: “Eso es como la de señores y ‘señeres’ y no sé qué, un poco de pendejadas que se han inventado ahora, atropellando el español, no hagan eso”.

No obstante, hizo una pequeña corrección: “Lo atropellamos muchas veces porque no somos perfectos al hablar”.

La anécdota con Jairo Varela termina en que Javier Fernández fue a su casa, cantó con el maestro, quien le regaló la letra de una canción para que interpretara. Finalmente, siguió las recomendaciones y se fue a estudiar al Conservatorio.