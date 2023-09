Diego Guauque, periodista reconocido, reapareció en los medios de comunicación luego de anunciar en redes sociales que había superado el cáncer. En ‘Bravissimo’, habló de lo duro que fue el proceso ya que, según él, los oncólogos le avisaron que no era un cáncer común.

Luego de varios tratamientos para intentar sacar el sarcoma que tenía, incluyendo una cirugía que no funcionó, empezó con las quimioterapias. “Yo sabía qué era, pero me di cuenta de algo, no nos educamos bien porque la gente piensa que al mencionar el cáncer es como invocarlo”, dijo el periodista que hizo parte de Séptimo Día.

Remarcó que no creía que ese tratamiento, que empezó en abril, fuera un veneno como se lo dijeron varias personas: “Yo creo en mis oncólogos, esto es lo que me tiene que salvar a mí”.

Por otro lado, Marcelo Cezán, quien mostró su casa a las afueras de Bogotá, le preguntó acerca de los cambios físicos que sufrió por la enfermedad, específicamente, la caída del pelo. A lo que Guauque respondió: “La gente cree que porque uno es hombre eso no importa, pero no es fácil.”

El periodista relató que a los 15 días de iniciar la quimioterapia se le empezó a caer el pelo. “Yo decía ‘a mí eso no se me va a caer’, pero me empiezo a bañar y se me quedaban los pelos en la mano. En la cama, veía como se quedaban los pelos en la almohada. En el espejo me empecé a ver parches en la cabeza”.

Finalmente, tomó la decisión de ir a la peluquería “pero yo no le dije que me rapara, pedí que me pasara la 1.5, que me hiciera un decoradito, pero se me veía el parche, era como una moneda de $ 50. Hasta que le pedí que me pasara la 0”.

No obstante, recordó que la gente lo apoyó y para mantenerle el ánimo arriba le decían que su corte le quedaba bien. “De todas maneras, la calvicie en los pacientes de cáncer es como el símbolo, así ve uno a los demás pacientes. Es el espejo recordándote que tienes cáncer. Había días que tenía buenos momentos, me olvidaba de la enfermedad, pero me miraba al espejo y aparecía el sarcoma que me decía ‘hermano, estoy yo. No estás calvo por decisión propia, tienes cáncer’”.

Hoy en día, Diego Guauque se recupera de la enfermedad y de las secuelas que le dejaron 34 radioterapias. Anunció que el otro año sacará un libro junto a su esposa, que será un diario sobre lo que vivieron durante la enfermedad.