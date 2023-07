El pasado 29 de mayo, el comunicador compartió en sus redes sociales una noticia muy importante respecto a su enfermedad, ya que había sido operado con éxito del sarcoma que le había sido detectado en su estómago.

En esa oportunidad, Diego Guauque aseguró que finalmente le había sido retirado en su totalidad, por lo que empezaba un proceso de recuperación después de someterse a más de tres meses de quimioterapias.

Ahora, el periodista está en una etapa en la que valora el día a día de otra manera y le agradece a Dios por darle una nueva oportunidad de vida. Así se lo hizo saber a Semana en una entrevista en la que contó que es feliz con cosas que antes le parecían intrascendentes.

“Simplemente hacían parte de la cotidianidad, como peluquearme o afeitarme, por ejemplo. Que me salga de nuevo pelo me hace feliz. A mí me decían: ‘Fresco, que uno de hombre si se queda calvo no importa’. Pero es que siempre he sido un hombre de televisión, donde la imagen importa”, le dijo a la revista.

Qué dijo Diego Guauque sobre volver a la televisión

En el mismo diálogo, el periodista de ‘Séptimo día’, de Caracol Televisión, habló sobre su regreso al trabajo, pero consideró que ahorita no está dentro de sus prioridades.

“Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo: ‘No importa. No alcancé a dormir lo suficiente, no importa porque logré la entrevista’. Y claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”, dijo el comunicador al mismo diario.

Pese a que muchos de sus fieles seguidores quieren volver a verlo cuanto antes en la pantalla, todo parece indicar que tocará esperar otro poco para que se dé su regreso.

“Es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso. Además, entro en proceso de radioterapia porque, pese a que ya me sacaron el sarcoma, hay que asegurarse de que no haya quedado algún rastro en el organismo”, concluyó Diego Guauque en la entrevista.