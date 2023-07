Diego Guauque atraviesa por un “renacer” luego de que fuera un éxito total la operación para sacar de su cuerpo el sarcoma que venía afectando su salud desde comienzos de 2023.

En diálogo con el programa ‘La red’, el periodista de ‘Séptimo día’ contó más detalles de la intervención quirúrgica del pasado 29 de mayo, la cual duró casi 10 horas y era crucial para su futuro.

(Vea también: “Los milagros sí existen”: esposa de Diego Guauque, feliz luego de riesgosa cirugía de él)

Según el comunicador, el médico le comentó que en la cirugía había que hacer un sacrificio para erradicar el cáncer de su cuerpo, por lo que era un procedimiento de alto riesgo.

“Me dice el doctor que otra vez tocaba entrar a cirugía y sí o sí tocaba sacar eso [sarcoma], pero que no era gratis, es decir, había que hacer un sacrificio“, dijo.

El periodista Diego Guauque, contó cómo va su recuperación tras la extracción de un sarcoma, nombre con el cual se conoce médicamente el cáncer de abdomen, el cual le fue descubierto en enero. La historia de este guerrero al estilo de La Red. pic.twitter.com/abjlRVfuEF — La Red Caracol (@LaRedCaracol) July 1, 2023

Diego Guauque contó que le extirparon un riñón durante la operación

En la entrevista con el medio citado, Guauque reveló que el “sacrificio podía ser desde el riñón hasta la vena cava”, pero que siempre tuvo fe en que todo iba a salir bien.

Así, el periodista detalló que uno de sus riñones tuvo que ser extirpado para llevar a cabo la operación y que la vena mencionada también fue recortada, ya que un pedazo estaba comprometido.

“Estaba tranquilo, pero había angustia y zozobra. Cuando me despierta mi esposa, le pregunto cómo me fue y ella me dice que bien, me dijo que no hubo necesidad de intervenir el páncreas. Le dije que si me sacaron el ‘bicho’ ese, y me dijo que sí“. precisó.

Y añadió: “El riñón se fue, ahora solo tengo uno, ese fue como el sacrificio. El sarcoma se marchó, como esos malos de las películas que no se van solos sino que se llevan algo. Ahora vivo con un riñón, es una situación normal, que he asimilado bien”.

Lee También

Finalmente, el trabajador de Caracol TV, que ahora está en el proceso de las radioterapias, comentó que la intervención fue un renacer ya que el sarcoma fue erradicado en su totalidad.

“Ahora estoy viviendo el segundo tiempo, siempre le pedí a Dios que me lo dejara vivir. Tengo ya dos cumpleaños: el 9 de abril, mi fecha de nacimiento; y el 29 de mayo, que es mi ‘cumplevida’. Es mi renacer“, concluyó.