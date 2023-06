Muchas veces Melissa Martínez ha dicho y expresado que lo que pasó con Matías Mier quedó en el pasado y no siempre habla del tema, sin embargo, sus seguidores insisten en preguntar sobre el tema y ella accede a resolver esas dudas. Y en esta oportunidad, en una sesión de preguntas y respuestas, la nacida en Soledad volvió a hablar de asuntos que se relacionan con su ex.

Sin mencionar su nombre, ‘Meli’ recordó asuntos que tuvieron que ver con la relación que tuvo con el futbolista, situaciones puntuales que influyeron en el final de la misma y dejó muy clara su postura sobre algunas situaciones que sus seguidores insisten en preguntar por diferentes medios.

(Vea también: [Video] Daniel Arenas habría confirmado, con gesto en vivo, que acabó con Daniella Álvarez)

Las redes sociales de Melissa muestran su vida y cada detalle de sus días, algo que pasa desde hace varios años, pero parece que no le quedó buena experiencia de compartir cada momento que vivía con su ex y así lo expresó:

– Respuesta: “Bueno, creo que es una pregunta bastante compleja, pero tengo la respuesta. Y la respuesta es: Creo que no. Básicamente, porque siento que uno se expone mucho a la crítica, a la suposición de cosas. ¡Qué pereza eso!”.

La actual novia de Mier, llamada Valentina Rendón, está sobre los 24 años y él tiene 32. Por eso, muchos han insistido en saber si Melissa Martínez se metería con alguien mucho menor que ella, pregunta que ya está cansada de responder, pero lo sigue haciendo e incluso dijo la edad de su sobrina y lo que siente al pensar en esas edades:

Lee También

– Respuesta: “No sé por qué me preguntan tanto eso, pero siempre les digo la misma respuesta. Fui tía desde muy niña, tengo una sobrina que tiene 22 años. Gabriela tiene 23 años. Y para mí es muy, los veo como unos bebés (risa) y la verdad, siento que también soy una mujer muy madura. ¿Qué tanto tendríamos de compatibles en sueños, momentos, realidades? Pero que tenga mis admiradores de 20, 21, 19, 18, yo los tengo”.

El propio exjugador de Junior, La Equidad y Santa Fe aceptó públicamente su infidelidad y los errores que cometió con Martínez, por eso a ella le preguntan si es celosa. Y la presentadora de deportes, con algo de humor, da a entender que le tocaría serlo desde ahora:

– Respuesta: “Para nada, pero puede ser un arma de doble filo, mujeres, sobre todo. Las mujeres que somos muy seguras, no estamos pendientes de detalles que nos pueden indicar cosas. Uno no debería estar pendiente de detalles que le indiquen que algo está mal porque uno tiene que estar tranquilo, seguro, feliz y tiene que recibir lo que da. Pero estoy pensando en joder un poquito más (risa) porque hay gente a la que le gusta que la jodan”.

Y en el cierre de la interacción con sus seguidores de Instagram, Melissa Martínez aclaró lo que piensa de las personas que hablan de las relaciones sentimentales desde afuera:

– Pregunta: “¿Qué opinas de la gente que habla de relaciones que no conoce?”

– Respuesta: “Recuerden que hay algo que les he dicho muchas veces; la gente no ve las cosas como son, la gente ve las cosas como son (las personas). Entonces, suponen, imaginan, maquinan y si sabré yo de eso, que he tenido que leer tantas barbaridades. Al final, lo más importante son las personas involucradas y cómo asumen esas suposiciones, pensamientos, calumnias y demás”