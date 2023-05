Así como hace unos días fue invitada a la inauguración del restaurante de James Rodríguez, llamado ‘Arrogante’, el pasado sábado 27 de mayo de 2023 la soledeña se fue de fiesta al estilo de Ana del Castillo. Y aunque dijo que no tomó mucho, porque no está acostumbrada, le tocó levantarse a tomar caldito para reponerse.

En las historias de Instagram de la integrante de los equipos deportivos de ESPN y Caracol Radio se vieron videos con los momentos que gozó junto a la artista, habitual protagonista de publicaciones y polémicas por su forma de ser. Pero en esta oportunidad, lejos de generar algún problema o mal rato a los demás, divirtió a ‘Meli’.

Aunque en el pasado no se habían mostrado juntas o con una comunicación pública muy cercana, parece que sí se conocen y hay confianza entre ellas. Por lo menos, eso fue lo que se entendió desde que se vio a Melissa deseándole una buena presentación a la cantante en la capital. “Con toda hoy”, escribió en el video que registró el emotivo saludo y después llegó el momento de cantar.

Martínez subió un fragmento de la versión en vallenato que tiene Ana del Castillo de la canción ‘La gata bajo la lluvia’, que en su versión inicial y más conocida es interpretada por Rocío Durcal. Pero lo especial del video es que la vallenatera nombre en un fragmento a la periodista.

Y en el siguiente video, mientras se escuchaba en medio del ruido que Ana decía: “Mi traga eterna, Melissa Martínez, mira esa cosa bella”, además de un intercambio de secretos entre ellas, se leyó el siguiente mensaje de la comunicadora en el que defiende a la cantante de las constantes críticas:

“A los 20, uno puede hacer lo que quiera; disfrutar y trabajar con dedicación. Si no le hace daño a nadie, Dios, que todo lo ve, te recompensará. No eres solo una muy buena artista, eres buena persona y eres auténtica. Te quiero, te admiro con todas tus locuras y deseo que llegues tan lejos como la vida permita y Dios quiera… Mañana el pase del Nokia 2.0”

Después de un par de historias acompañadas por otras personas, llegó el momento de la amanecida, que fue sobre el mediodía del domingo 28 de mayo. Y se vio la foto de un caldo de costilla, para reponerse de la noche anterior, y un texto que indicaba el estado de la nacida en Soledad: “Como nueva”.

Y cuando parecía que se acababan los detalles de la noche de fiesta de Melissa Martínez y Ana del Castillo, para terminar la jornada dominical la presentadora abrió la caja de preguntas y les contó a sus seguidores detalles de lo ocurrido y cómo la pasó:

“Me fue muy bien, ustedes saben que no soy una mujer muy rumbera, pero trato de administrar mis tiempos entre trabajo, viajes y divertirme. La pasé muy bacano, bailé, me reí mucho, disfruté, compartí y me ven intacta, es porque soy de poquito trago. Hasta donde me sienta como ‘mareadonga’ y freno, en seguida”.