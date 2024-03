Alejandro Estrada está pasando por una situación compleja porque su nombre está siendo mencionado en diferentes redes sociales y no por cosas buenas.

Con el actuar de Nataly Umaña, su esposa, dentro del ‘reality’ de RCN, televidentes han criticado el matrimonio de los dos y hasta se han atrevido a decir que no seguirán juntos debido a la falta de respeto por parte de la actriz ibaguereña.

Sin embargo, el motor más grande para Alejandro Estrada es su hijo Tomy, quien en 2024 cumplirá 18 años.

Quién es la mamá de Tomy, hijo de Alejandro Estrada

Cuando Tomy llegó a la vida de Estrada, él a penas era un joven que estaba en la universidad. Su novia de ese entonces es la mamá del niño, pero su nombre no ha sido encontrado públicamente porque la mujer vive en Francia y se dedica a una profesión alejada de la vida pública, solo se sabe que ya tiene pareja.

Según lo que comentó una fuente cercana al actor, él y la madre de su hijo tienen una excelente relación, al igual que Nataly Umaña con ella, por lo que Tomy siempre está viajando de Francia a Colombia y vive en las dos partes.

Por lo que dijo Umaña en sus redes sociales hace varios meses, no tienen en sus planes traer más niños al mundo, sobre todo porque la actriz asegura que es un acto irresponsable:

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar. Puede que sí, puede que no. No sé”.

