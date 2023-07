En los últimos días, Luisa Fernanda W se ha sincerado bastante con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram.

Y una de las preguntas de sus seguidores tuvo que ver con su hijo mayor, Máximo. Y es que este fanático quiso saber sobre la entrada al jardín de su pequeño, y la influenciadora no tuvo tapujos y se sinceró con los millones de internautas que la siguen.

“¿Cuándo entra ‘Max’ al jardín?”, le preguntó, a lo que la también empresaria comenzó respondiendo lo siguiente:

“Esto es un tema bien complejo de compartir porque el proceso es distinto para cada persona. Cada quien vera si mete a su hijo a los seis meses al jardín, al año o en el tiempo que sea. Yo aún no he tomado esa decisión, no me he sentido tan fuerte para enviar a mi hijo al jardín”.

Más adelante, la famosa contó otros detalles y quiso revelar por qué aún no ha querido hacerlo:

“Domenic aún está muy chiquito y dicen que en los jardines hay muchos virus. Entonces, yo prefiero cuidarlos a ambos, recuerden que Domenic estuvo como 15 días hospitalizado. También me siento en la disponibilidad de estar con mis hijos en casa en este momento”.

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que esto no implicaba que sus hijos no estuvieran aprendiendo o socializando con otros pequeños de su edad:

“Y el tema de aprendizaje y de compartir con otros niños se los brindo en otros ambientes, de hecho, también aquí en casa. Así que todavía no he tomado la decisión, voy a ver cuándo la tomo”.

Hijo de Luisa Fernanda W sorprende con sus primeras palabras

La famosa colombiana estuvo alejada de las redes sociales porque estuvo fuera del país grabando un proyecto, pero regresó y con toda.

De hecho, en las últimas horas ha sido tema de conversación por un dulce video en el cual se puede ver a su hijo menor intentando decir papá.

Las imágenes fueron en un comienzo historias, pero terminaron siendo compartidas por diferentes perfiles y ya tienen miles de likes.