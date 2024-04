Sevillano no pudo contenerse al ver que Julián estaba en contra de ‘La Segura’ y la había hecho sentir mal con sus palabras, pues le dijo que parecía que se estaba haciendo la víctima.

Ante esto, Karen lo insultó en plena cámara del confesionario y los televidentes no tuvieron compasión con ella, teniendo en cuenta que sus palabras incitan al odio y puede que algún menor de edad la esté viendo.

Así como Petro radicalizo su discurso un año y medio como presidente, anoche Karen radicalizo su discurso denigrando a Julián, muy bajo y de muy mal gusto lo que dijo anoche por defender a La Segura #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo

pic.twitter.com/N9pGTyYKfL — Jonathan Córdoba (@jhonnycgonzalez) April 8, 2024

Lo cierto es que ‘El Jefe’ tomó una medida drástica y no tuvo compasión con ella. No fue tan grave como para una expulsión, pero sí para quedar en placa de nominados. Además, no le permitieron hacer parte de la prueba de salvación, es decir, va derecho a votación por el público y serán ellos quienes decidan si debe quedarse o irse de la competencia.

Y es que además Sevillano hizo llorar a ‘Mafe’ Walker, un personaje muy querido por los televidentes porque suele ser una mujer muy pacífica y no estar envuelta en polémicas, a diferencia de sus compañeros.

En una pantalla de la casa pasaron algunos momentos que han tenido los participantes y uno de ellos mostró la conversación de Karen Sevillano con ‘La Segura’. Sevillano dijo que la mamá de ‘Mafe’ había llegado a ‘La casa de los famosos’ a pedirle perdón porque antes la trataba de “cucu”, pero que ahora tenía 400 millones de razones para creerle.

A pesar de que Karen se disculpó por sus palabras, Walker no pudo contener sus lágrimas y terminó desahogándose en la cocina con Julián Trujillo. Esta situación aumentó la sensación de desagrado por parte de los televidentes, por lo que es muy probable que llegue a ser eliminada por la votación del público.