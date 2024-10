Aleja y Sensei, ganadores del Desafío 2023, continúan enfrentados tras un accidente sufrido a principios de este año al llegar a Bogotá. El vehículo en el que se desplazaban quedó destruido debido a un microsueño de Sensei mientras conducía.

La competidora le ha pedido al exdesafiante que responda por los daños ocasionados al vehículo, puesto que ella puso el dinero para el arreglo. En entrevista con Pulzo, la ganadora del ‘reality’ comentó:

“Terminamos bien con él, pero a veces las personas no son como uno piensa y se me desdibujó completamente entonces ahora cero relación con él”, contó ‘Aleja’ al preguntarle por el exparticipante.

Sigue la pelea entre ‘Aleja’ y ‘Sensei’, del ‘Desafío’2023

Recientemente, el incidente volvió a tomar fuerza, debido a un video que circuló en redes sociales en el que ‘Sensei’ afirma que ‘Aleja’ no quiso recibirle los $ 4 millones para el arreglo.

“Le llevé las maletas y todo. Yo no tengo nada con ella, la mujer fue la que se emberracó conmigo”. Después, alguien le preguntó: “¿Cuánto le pagó?”. El competidor dijo: “Ella no me recibió los 4 millones que yo le iba a dar, me dijo que no, que eran, 14 millones”.

‘Aleja’Martínez no guardó silencio y mostró pantallazo de la conversación que tuvieron a principios de año. En este chat se puede observar que el competidor no le canceló lo que le debía pagar.

“Miren esto, me dejó sin carro y dice que yo no le quise recibir los 4 millones de pesos. Me tocó sacar los pantallazos”, contó ‘Aleja’.

“Nunca me pago el señor, para que deje de hablar tanto y aprenda a no abrir la jeta, si no va a cumplir. Acá sigo esperando”.

En el chat se puede ver el siguiente mensaje: “¿Cuándo me consigna y dejamos así?”

¿Quién es ‘Sensei’ en el ‘Desafío’?

Alejandro Calderón, mejor conocido como ‘Sensei‘, ha dejado una huella que va más allá de su victoria en el ‘Desafío The Box 2023’. A sus 37 años, este atleta, reconocido en el ámbito de las carreras de obstáculos, muestra una vida marcada por cicatrices y tatuajes, símbolos de una historia de superación y fuerza personal.

Además, fue participante de la última edición del ‘Desafío 2024’ junto con Darlyn, fueron semifinalistas de esa competición.

