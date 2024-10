Así como han salido a flote temas de dinero como cuánto cobra Guayacán por concierto y demás, una promesa de apoyo económico del ‘Desafío’ volvió a quedar en la mira de muchos.

Replicado en TikTok en agosto de 2024, Yan Pizo contó que no ha recibido apoyo económico de ‘Sensei’ para ayudarle con su casa, que respondió después del ‘Desafío’ de ese año sobre por qué no ha cumplido su promesa sobre el tema.

“Yo tengo más inteligencia financiera que la gente. Yo sé que [él] hubiera cogido la plata y se la hubiera gastado. Yo la tengo invertida y [va a rendir] año a año, o sea, apenas voy para un año que me va a dar un muy buen porcentaje de ganancia porque yo lo invierto en propiedad raíz. Entonces eso está ahí. Yo nunca he dicho que no le voy a dar nada”, aclaró en conversación con Caracol Televisión.