Con la tensión a flote por la definición del ganador del ‘Desafío’ en 2024, Kevyn Rúa tiene un capítulo especial en su vida con la madre de su hijo, de quien pocas veces ha hablado públicamente.

Kevyn, participante de la recta final del “Desafío XX Años” nos contó por qué no pudo registrar a sus hijos en los primeros meses de nacido y nos reveló por qué no pudo llegar a ser una estrella del fútbol. Publicado por La Red Caracol en Lunes, 23 de septiembre de 2024

¿Quién es la mamá del hijo de ‘Kevyn’, del ‘Desafío’?

Kevyn contó que la mamá de su hijo es una mujer con la que sostuvo un largo noviazgo de juventud y, aunque no reveló la identidad de ella, soltó agunos detalles de ese vínculo amoroso.

“La mamá de mi hijo pues empezamos como jóvenes una relación de niños pasó pasamos tiempo larguito digamos que la relación, entre una cosa y la otra, de 6 años”, relató.

Kevyn, que ganó un dineral antes de la final del ‘Desafío’, recordó que empezó a prestar su servició como policía, época en la que su pareja sentimental quedó embarazada de él. Lo cierto es que hubo un detalle inaudito que confesó sobre ese bebé.

“Yo quería seguir la profesión en la Policía, pero no podía registrar a mi hijo si quería ingresar en ese momento. Entonces, nació mi hijo y yo no lo registré porque quería seguir salí de prestar servicio para hacer la carrera, pero no pude obviamente nuevamente por ciertas cosas de economía”, reconoció.

Al final de esa curiosa determinación con el menor de edad, se llevó a cabo el registro a los 5 meses de edad, aunque tiempo después la relación con madre del niño de Rúa.

“Con la mamá de mi hijo tuvimos ciertas diferencias de personalidades y allí quedó la relación. Hoy en día, mi hijo vive conmigo y mi mamá”, remató el boyacense, sin decir con precisión cuándo fue.

¿Quién es la novia de Kevyn, del ‘Desafío’?

Kevyn está soltero después de que se alejó de Natalia Rincón, exconcursante del concurso de competencias físicas de Caracol Televisión con quien sostuvo un romance ante cámaras.

¿Qué pasó con la novia de Kevyn, del ‘Desafío’?

Derly Hurtado, exnovia de Kevyn, se mudó de Colombia y actualmente vive en Estados Unidos, después de romper toda comunicación con el boyacense luego de lo sucedido en el ‘reality’.