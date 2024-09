La exparticipante de ‘Desafío‘, Aleja Martínez, no tardó en responder a los ataques de ‘Guajira’, quien la había calificado como una de las concursantes más débiles y sugirió que la dejaron al final por esa razón.

(Vea también: Natalia, del ‘Desafío’, se sacó la espinita y arremetió contra Kevyn y ‘Guajira’)

La compañera de Kevyn indicó lo siguiente al equipo ‘Pibe’: “Dejar a los más débiles para el final y ‘Aleja’, era para nosotros una de la que menos rendía en pistas, y ‘Aleja’ ganó el ‘Desafío’. Entonces no se trata ni de que eres débil ni nada, simplemente es de acuerdo como se vaya mostrando. Toca es ser inteligente a la hora de decidir”.

Ante esta declaraciones, en un video publicado en sus redes sociales, Martínez, ganadora del ‘reality’ en 2023 al vencer a ‘Guajira’ en la final, le contestó a la participante:

“Fui la mujer que me enfrenté una a una a cada mujer y a todas las saqué, teniendo cinco chalecos seguidos y en la final la saqué a ella. Si fuera tan débil, ella hubiera ganado, pues si es la mejor”.

‘Aleja’ se defiende de los ataques de ‘Guajira’

La exconcursante fue invitada al programa ‘Día a día’ en la que expuso por qué no le gustó lo que dijo la participante.

“De por sí, ella siempre me ha referenciado como la más débil. Sus palabras me sorprendieron porque desde mis redes sociales mi ‘team’ es Kevyn y ‘Guajira’ porque son muy tesos y creo que pueden ganar”.

Catalina Gómez fue enfática en decirle que nadie le quitaba lo ganado y que lo que valen son los hechos, en este caso, ella fue la ganadora del ‘reality’ no la otra concursante.

Lee También

Martínez por su parte, les respondió a los presentadores del matutino de Caracol Televisión: “Trató de no causar odio en mis redes sociales, al contrario, hablo del ‘Desafío’ muy bien, pero esta vez dije: “Uy, pero no me suelta y eso me da rabia’. Entonces siempre fui calladita y traté de asimilar mi proceso porque nunca pasé por encima de nadie”.