Aleja Martínez, campeona del ‘Desafío’ 2023, se enfrentó a ‘Guajira’ en la emocionante final de la competición, donde ambas exhibieron todas sus habilidades físicas y mentales en la pista.

(Vea también: ‘Aleja’, ganadora del ‘Desafío’, dijo qué pasó con ‘Sensei’: “No lo quiero volver a ver”)

No era un secreto que durante la competencia tanto ‘Aleja’ como ‘Guajira’ fueron rivales acérrimas. Por eso, en las redes sociales, se le preguntó a la ganadora sobre el estado actual de su relación con ‘Guajira’. En respuesta, ella recordó algunos momentos incómodos

Luego, ‘Guajira’ también se refirió a la ganadora de la competición.

“Tenía la creencia de que, si no te metías con nadie, nadie se metía contigo. Pero es así, porque hay gente que le molesta tu felicidad, tu físico, tu esencia, tus gustos, lo que haces y lo que dejas de hacer“.

Martínez fue invitada a Pulzo donde dio a conocer su relación actual con la excompetidora:

“Ahora estamos en buenos términos, pero en su momento no se terminó tan bien porque no sabía que me subestimaba tanto en el programa, no lo sabía”, contó la ganadora del ‘Desafío The Box’.