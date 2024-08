En el más reciente capítulo del ‘Desafío‘ se vivió la eliminación del concurso de Francisco y Madrid tras su competencia en el ‘box’ negro, luego de sus enfrentamientos con Kevyn y ‘Guajira’ del equipo ‘Pibe’, así como con Alejo y Luisa, Be y Natalia del equipo ‘Tino’.

En el equipo ‘Tino’, se discutía el impacto significativo que la eliminación de ambos competidores tenía para el equipo. Francisco y Madrid eran considerados piezas clave para avanzar al ‘box’ blanco, siendo Francisco conocido por su velocidad y Madrid como la indiscutible ‘reina del aire’. Su ausencia representaba una gran pérdida estratégica para el equipo.

En contraste, el equipo Pibe evaluó el apoyo recibido en la pista. Kevyn mencionó que el respaldo se inclinó más hacia Natalia y Be que hacia Francisco y Madrid, una observación que fue respaldada por ‘Guajira’ y Karoline.

Ellos señalaron las debilidades del cucuteño, alegando que el cansancio y el hambre influyeron en su desempeño para su eliminación.

Por otro lado, Natalia comentó sobre la diferencia de rendimientos, destacando que Kevyn podría no haber rendido igual si hubiera estado en su lugar, lo que llevó a una discusión sobre las percepciones de ventaja en la competencia.

“Si se notó mucho el desgaste del hambre y eso. O sea, ahí Kevyn se debe estar sintiendo la último Coca Cola del desierto, porque hizo así, pero obviamente si él hubiera estado en la situación de nosotros no habría rendido de la misma manera. Entonces no es como que ‘ay se llevó la ventaja de la vida porque son los mejores’, no es así”, dijo enfadada Natalia.