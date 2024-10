Y es que en 2004, antes de participar en el ‘Desafío’, Santodomingo tenía programada una cirugía por su problema de oído, que comenzó cuando estaba grabando al mismo tiempo ‘Tentaciones’ y ‘Momposina’, y debía trasladarse de Bogotá a Mompox constantemente, contó en 15 Minutos.

En uno de esos viajes, a la actriz —que estuvo comprometida con el exesposo de Andrea Guerrero— se le reventaron los tímpanos, pero no dijo nada. Cuando comenzó a tener problemas para escuchar fue que decidió buscar ayuda profesional.

Le “pusieron dos tubos de drenaje”, tomó antibióticos y así logró recuperar la audición, dijo; pero, cada vez que tenía una gripa o se sonaba le “salía aire de los oídos”.

Cuando se iba a operar, desde Caracol la llamaron porque las grabaciones del programa de supervivencia se adelantaron, por lo que no le hicieron ninguna intervención. Por lo mismo, durante el ‘reality’, la actriz padeció su problema.

“[…] Me tocó usar tapones durante el viaje y sufrí en las pruebas de agua, pero hice todo lo posible para que nadie se diera cuenta”, dijo en la revista.

Además, días antes de ingresar al ‘reality’, Santodomingo perdió a su papá, por lo que tenía el “corazón destrozado”, confesó en la siguiente publicación. No obstante, estar en el ‘Desafío’ le ayudó a vivir su duelo.

Pese a sus dolencias, Santodomingo fue una de las mejores competidoras del ‘Desafío’ 2004 e incluso llegó a la fase de la fusión. Para la actriz, participar ahí fue una de las mejores experiencias.

Qué le pasó a Isabella Santodomingo

Después de salir del programa de Caracol, la actriz dejó en un segundo plano el tema de oído. Sin embargo, en 2023, a la barranquillera se le agravó el problema, cuando estaba de viaje en México con amigos.

“Una gran ola me pegó en el oído, el dolor que sentí fue peor que la primera vez. Viajé a Bogotá, de nuevo me dieron antibióticos, pero yo estaba preocupada, pues no escuchaba bien, así que me hice la primera cirugía”, declaró en 15 Minutos.

Las cosas no salieron bien por un error en el procedimiento y de hecho le afectó un nervio facial, por lo que un lado de su cara ya no funciona como antes.

Buscó otros profesionales y en el proceso tuvo tres cirugías más. Ahora se encuentra esperanzada de que el último procedimiento sí le sirva.

