Isabella Santodomingo compartió una publicación en redes sociales en donde mostró su situación actual y hasta el gran morado que recubre su ojo izquierdo.

“Un tris aporreada tras una nueva cirugía, pero optimista. ‘Esta vez sí va a ser’: me digo todos los días. Pareciera una bobada, pero no hay nada más delicado que el oído. Eso lo aprendí este año a los totazos. Por confiada, por afanarme, no escogí bien quien me operaría, ni entendí qué tipo de procedimiento me haría, simplemente confié en que era algo sencillo y de verdad creí que todo iba a salir bien. Me equivoqué, lo reconozco. Llevo cuatro cirugías en casi 10 meses y no veo la hora de volver a escuchar bien“, afirmó la actriz.

Tranquilizó a algunos diciendo que ahora sí estaba en buenas manos y confiaba que el infierno terminaría pronto:

“Hoy día siento que estoy en buenas manos, mi nuevo otólogo me ha dado toda la fuerza y la esperanza que ya casi había perdido. Lo bueno, en medio de lo malo, es haber aprendido a disfrutar el silencio, a escucharme más a mí misma. A ser más introspectiva, más empática, más resiliente. A escribir más del alma. Más bonito. Todo lo que nos pasa en la vida, puede ser bueno o malo, dependiendo del lente con el que escojas mirarlo. Abrazos para todos”, terminó diciendo la actriz.

¿Qué le pasó a Isabella Santodomingo?

Según contó la actriz, todo sucedió mientras estuvo de vacaciones en el mar, cuando una ola la revolcó y alcanzó a ingresar un poco de agua en su oído. Al pensar que se trataba de algo normal, no se sometió al procedimiento correctamente y ahora estaría sufriendo las consecuencias de sus decisiones.

