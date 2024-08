Isabella Santodomingo se abrió sobre su situación de salud y, entre otras cosas, contó que se afectó su nervio facial, tema sobre el que vale la pena ahondar para entender lo delicado detrás de eso.

El nervio facial es el responsable de controlar los músculos de la cara, permitiendo hacer expresiones, cerrar los ojos, saborear los alimentos y producir lágrimas. Cuando este nervio se daña o se inflama, se produce una condición conocida como parálisis facial.

Si bien es clave aclarar que es probable que no todos apliquen en el caso de Santodomingo, los síntomas de la parálisis facial pueden variar en intensidad, dependiendo de la gravedad del daño al nervio. Algunos comunes incluyen:

El tratamiento de la parálisis facial dependerá de la causa subyacente y de la gravedad de los síntomas. Algunos de los más comunes incluyen:

De hecho, Santodomingo reconoció que el mencionado daño se presentó por el primero de los procedimientos de timpanoplastia y la canaloplastia, lo que desembocó en el mencionado daño en su rostro.

“Aunque parezco la víctima de un atraco, el ojo morado es porque se me rompieron unos vasitos del lado del que me sacaron el injerto para la timpanoplastia y la canaloplastia. Lo único no tan bueno, es que la primera cirugía me afectó mi nervio facial y, por eso, un lado de mi cara no funciona como antes. Ahí voy. Seguimos”, afirmó la actriz.