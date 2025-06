La primera noche de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ estuvo marcada por una inesperada decisión que dejó a todos sorprendidos. Después de enfrentarse al reto de eliminación y de recibir la evaluación de los jurados, los participantes esperaban el veredicto final que revelaría quién sería el primer famoso en abandonar la competencia.

Sin embargo, antes de que los chefs anunciaran su decisión, la actriz y empresaria Yesenia Valencia tomó la palabra y expresó su deseo de abandonar voluntariamente la producción.

Visiblemente conmovida y abrumada por la presión del reality, Yesenia explicó su decisión frente a las cámaras: “Decido retirarme de la competencia. Mi alma no resiste cosas que pasan aquí, que es todo el ejercicio de competir. Me cuesta mucho, entonces creo que estoy escuchando a mi alma y mi corazón”. Sus palabras provocaron un ambiente de confusión entre sus compañeros, quienes no esperaban una salida anticipada, especialmente en una etapa tan temprana del concurso.

Una de las reacciones más contundentes fue la de la presentadora Violeta Bergonzi, quien no dudó en expresar su desacuerdo. “Siento que está cometiendo un error garrafal, en todos los sentidos: con ella, con sus compañeros, con los chefs, con Colombia, no me parece”, afirmó con evidente molestia. Luego agregó: “Yesenia, creo que estás tomando una decisión superequivocada, que ni siquiera te corresponde. Hay tres jueces que son quienes deben tomar esa decisión. Si te vas, que sea porque no te fue bien con tu plato, pero deja que ellos lo decidan”.

Antes de retirarse, Yesenia dejó una frase que generó aún más incomodidad entre sus compañeros: “Ese temido lugar me lo voy a llevar yo hoy porque hay personas con mucho talento, con muchas ganas de estar acá y que se merecen este espacio”.

¿Qué dijo Claudia Bahamón ante salida de Yesenia Valencia?

La presentadora del programa, Claudia Bahamón, recogió el impacto de esa frase y también expresó su postura con firmeza y serenidad:

“Cuando ustedes vienen aquí, vienen con un compromiso. Mi invitación es que recuerden ese compromiso y lo honren en esta cocina. Después de 10 años de ‘Masterchef’ puedo decirles que hay muchas personas que quieren estar aquí, así que de ahora en adelante, que ese compromiso se note y sigan luchando hasta el final por este aniversario”.

Posteriormente, Claudia compartió una reflexión profunda en sus redes sociales, haciendo una distinción entre rendirse y renunciar. “Rendirse es abandonar porque no creemos que seamos capaces. Es dejarse vencer por el miedo, la presión o la inseguridad. Es elegir la salida fácil para evitar el dolor de perder. Renunciar, por otro lado, puede ser un acto de valentía… porque sabes que quedarte por obligación es traicionarte a ti mismo”.

También destacó que en ‘Masterchef‘ no solo se ponen a prueba las habilidades culinarias, sino también la fortaleza mental y emocional de los participantes: “El reto más grande es personal. La mente y las emociones tienen un peso muy importante. Es valiente decir ‘esto no es para mí’, incluso si eso significa salirse de la cocina antes de tiempo”.

Finalmente, concluyó con gratitud hacia la actriz: “Hoy quiero pensar que detrás de esta decisión de Yesenia hay una historia muy valiente, más valiente que la de alguien que simplemente se rinde. Gracias, Yesenia”.

