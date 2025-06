Muchos fanáticos de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ quedaron sorprendidos por lo que pasó en la primera eliminación de la temporada. Por supuesto, muchos fanáticos estaban entusiasmados por conocer el primer famoso fuera de competencia, pero no esperaron lo que realmente pasó.

(Vea también: RCN no mostró pelea de Yesenia Valencia y Jorge Rausch, en ‘Masterchef’: fue fuerte y hubo llanto)

Yesenia Valencia, Jorge Herrera, David Sanín, Mario Alberto Yepes, Rodrigo Candamil y Violeta Bergonzi fueron los famosos que estaban con delantal negro y con peligro de salir de competencia.

Muchos en redes sociales llegaron a poner el nombre de David Sanín en mesa y apostar que él sería el eliminado teniendo en cuenta su rendimiento en días anteriores.

Lee También

Sin embargo, tanto los espectadores como los jurados y famosos quedaron con la boca abierta ante la actitud de Valencia, quien, a decir verdad, había recibido muy malos comentarios en la prueba final, por lo que decidió renunciar minutos antes de su eliminación oficial.

Luego de expresar sus sentimientos, Violeta Bergonzi sí le habló y le dijo que le parecía una falta de respeto que tomara dicha actitud y, sobre todo, que tomara decisiones que no le correspondían.

(Vea también: ‘Masterchef Celebrity’ 2025 ya tiene fecha y hora de estreno; están los días contados)

Muchos sintieron que la actriz se fue porque no era capaz de aceptar una derrota o una crítica.

Sin embargo, ella estuvo en programas de televisión al día siguiente y aprovechó el espacio para aclarar que la decisión la tomó porque había cosas dentro del programa que no le convencieron y que le costaba competir. Quería ser una mujer competente, pero no competitiva.

Yesenia Valencia, de ‘Masterchef Celebrity’, se pronunció en redes sociales

Pero además publicó un video en sus redes sociales en el que habló de cómo se sentía, luego de todas las críticas que recibió por su renuncia.

“‘Masterchef’ tiene una cualidad muy linda y es que somos celebridades entre comillas tratando de cocinar, pero los seres humanos tenemos el ejercicio, porque así nos han educado de la competencia. Cuando yo comencé a sentir que mis actos empezaban a afectar a los demás, lo más justo era que to me saliera de la competencia porque yo no me iba a poner a competir con mis compañeros. Normalicemos las renuncias, normalicemos los fracasos“, terminó por decir la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yesenia Valencia (@yeseniavalenciaactriz)

Se leyeron bastantes comentarios en su video y muchos resaltaron la valentía que tuvo al salirse de un formato que al final no la terminó de convencer, sobre todo porque iba en contra de sus valores personales.

(Vea también: Claudia Bahamón lanzó pulla a Yesenia Valencia en ‘Masterchef’: “Hay personas que quieren estar aquí”)

“Felicidades, por la decisión que tomaste. Te aplaudo”, “eres increíble. Gracias por regalarnos tanto en uno de mis programas favoritos. Para mí, ganaste desde el primer día”, “buena decisión, linda, Dios te bendiga”, fueron algunos comentarios leídos en la publicación.

Lo cierto es que Valencia quedó contenta con su participación en el ‘reality’ de cocina y probablemente no vuelva a participar en un formato televisivo como ese.

* Pulzo.com se escribe con Z