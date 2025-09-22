El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió por primera vez a la carta enviada por Nicolás Maduro, en la cual el líder venezolano buscaba abrir un canal de diálogo.

La Casa Blanca rechazó de manera tajante la invitación, calificando la misiva como un texto lleno de “muchas mentiras” y reiterando que la postura de Washington frente a Venezuela no ha cambiado.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que Maduro es un “presidente ilegítimo” y que las afirmaciones hechas en su carta carecen de fundamento.

En el documento, hecho público por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, Maduro negó vínculos de su gobierno con el narcotráfico, atribuyó las acusaciones a “noticias falsas” y defendió el papel de Venezuela en la lucha antidrogas.

Lee También

Afirmó que se han destruido más del 70 % de las drogas que cruzan desde Colombia y que su país ha derribado 402 aeronaves del narcotráfico. Además, acusó a Estados Unidos de promover una campaña de desinformación para justificar una posible escalada militar.

La publicación de la carta coincidió con nuevas tensiones, luego de que Trump advirtiera consecuencias “incalculables” para Venezuela si no acepta la devolución de migrantes deportados. Maduro rechazó esas amenazas y reiteró la defensa de la soberanía venezolana.

* Pulzo.com se escribe con Z