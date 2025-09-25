Hacia la medianoche de este miércoles 24 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano reportó un terremoto de magnitud 6.3 con epicentro en Mene Grande, Venezuela.

Según reportes preliminares de Caracol Radio, las autoridades de Norte de Santander evalúan posibles daños materiales en la zona de frontera. A su vez, usuarios de redes sociales reportaron el sismo en varias ciudades de Colombia.

“Santo Dios, se sintió fuerte en Valledupar”, “Se sintió más fuerte que el anterior en Bogotá” y “En Girón, Santander, demasiado fuerte, están evacuando algunos edificios vecinos”, son algunas de las reacciones.

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano habló de una intensidad de 7.2; sin embargo, minutos después corrigió la información sobre el evento sísmico que se presentó hacia las 10:52 p. m.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

La percepción de un sismo depende de múltiples factores: la magnitud, la profundidad en la que se origina y la distancia al epicentro en la que se encuentren las personas. Por esta razón, cuando alguien logra percibir un movimiento telúrico, reportarlo resulta fundamental.

Estos reportes permiten estimar rápidamente los efectos del evento y facilitan que los organismos de atención de emergencias actúen con mayor eficacia.

En Colombia, cada vez que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa sobre un sismo en sus redes sociales, las personas tienen la posibilidad de diligenciar el formulario ‘Sismo Sentido‘. Con esta herramienta, la entidad recopila datos ciudadanos para determinar la intensidad del movimiento —es decir, qué tanto se sintió—, una medida cualitativa clave que contribuye a mejorar el conocimiento sobre la amenaza sísmica en el país.

Gracias a esta información, el SGC puede establecer con rapidez si hubo daños, reportarlo a las autoridades competentes y orientar una respuesta más oportuna frente a la emergencia.

