Mientras se acerca la noche de Halloween y muchos se preparan para el ‘sustico’ de la fecha, la gigante tecnológica Google le pone el pecho a la situación económica con una atractiva oferta de empleo en Colombia, buscando precisamente evitar el mayor temor de muchos profesionales: el desempleo. Estas vacantes, focalizadas en la ciudad de Bogotá, representan una gran oportunidad para el talento colombiano que busca una carrera estable y prometedora en una de las empresas más influyentes del mundo.

Los puestos de trabajo que la compañía está ofreciendo están dirigidos de manera exclusiva a personal profesional. Específicamente, la búsqueda se centra en perfiles con experiencia y habilidades en áreas clave para el negocio: ventas y tecnología. Los interesados deben contar con la cualificación y experticia necesaria para enfrentar los desafíos de un sector en constante evolución, siendo una puerta de entrada para innovar y trabajar con tecnología de vanguardia.

Es fundamental destacar que todas las posiciones ofrecidas son para ejercer de manera presencial en las oficinas de Google en Bogotá. Estos son los empleos para que ser tomados en esta compañía, según los datos de Google carreras:

Arquitecto empresarial en la nube, servicios profesionales, Google Cloud

Bogotá (tiempo completo).

(tiempo completo). Responsabilidades : c onstruir relaciones ejecutivas con clientes corporativos para influir en sus decisiones tecnológicas y comerciales a largo plazo, añadir valor como asesor de confianza, c onvertirse en un experto en el negocio de los clientes, incluida su cartera de productos SaaS, estrategia tecnológica, planes de crecimiento estratégico, impulsores comerciales, estructura financiera, base de clientes, oferta de mercado vertical y panorama comprometido.

: c Requisitos: licenciatura o experiencia práctica equivalente, 10 años de experiencia en ventas de software o en la nube con cuotas de mercado, capacidad para comunicarse en inglés y español con fluidez para apoyar la gestión de las relaciones con los clientes en esta región, entre otros.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Ejecutivo de cuentas, bienes de consumo envasados

Bogotá (tiempo completo).

(tiempo completo). Responsabilidades : d esarrollar y ejecutar planes de cuentas integrales para impulsar el crecimiento empresarial y expandir las relaciones existentes con los clientes al traducir los objetivos comerciales del cliente en estrategias efectivas de Google Ads, l iderar la discusión y el cierre de acuerdos anuales, gestionando todo el ciclo de vida, incluida la previsión, el seguimiento y la garantía de renovación y expansión oportunas para maximizar el negocio.

: d Requisitos: licenciatura o experiencia práctica equivalente, 5 años de experiencia en publicidad digital, tecnología publicitaria o tecnología de marketing y análisis , capacidad para comunicarse en inglés y español con fluidez para apoyar la gestión de las relaciones con los clientes en esta región, entre otros.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Representante de ventas de campo, corporativo, Google Cloud

Bogotá (tiempo completo).

(tiempo completo). Responsabilidades :

: c onstruir relaciones ejecutivas con clientes corporativos para influir en sus decisiones tecnológicas y comerciales a largo plazo, añadir valor como asesor de confianza, c onvertirse en un experto en el negocio de los clientes, incluida su cartera de productos SaaS, estrategia tecnológica, planes de crecimiento estratégico, impulsores comerciales, estructura financiera, base de clientes, oferta de mercado vertical y panorama comprometido.

Requisitos: licenciatura o experiencia práctica equivalente, 10 años de experiencia en publicidad digital, c apacidad para comunicarse en inglés y español con fluidez para apoyar la gestión de las relaciones con los clientes en esta región, experiencia en la venta de soluciones en la nube, software de infraestructura, bases de datos, herramientas analíticas o software de aplicaciones en múltiples industrias y en la alineación de soluciones para impulsar resultados comerciales.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

