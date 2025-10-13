Con la entrada de fin de año, trabajar en Johnson & Johnson Colombia es una opción a la que no se le puede hacer el feo, ya que para quienes buscan crecimiento, oportunidades y buen dinero, es la posibilidad perfecta de ubicarse bien dentro del mercado laboral y expandir el panorama de cara a futuro y hasta de emplearse en una sede internacional.

En el país hay oportunidad de emplearse en entidades como el ICBF, pero hay varios que se inclinan por una multinacional, debido a que normalmente ofrecen movilizaciones a diversos países, capacitación continua y aprendizaje constante en numerosas áreas. Es por eso que Pulzo le contará cómo vincularse a la multinacional estadounidense.

Johnson & Johnson Colombia busca personal para sectores comerciales, tecnológicos, ‘marketing’, análisis de datos y más. Incluso, cuenta con puestos para practicantes que deseen obtener su primera experiencia profesional. Las vacantes se pueden ejercer de manera híbrida y presencial, ampliando las posibilidades de contar con mayor tiempo de calidad. Estos son las plazas que están activas, de acuerdo con información de su página web:

Director de análisis de negocios

Bogotá (híbrido, tiempo completo).

(híbrido, tiempo completo). Responsabilidades : liderar al equipo de socios comerciales para brindar información práctica que moldee las estrategias comerciales y de ‘marketing’, impulsar el crecimiento y optimizar las decisiones de inversión, colaborar con los líderes locales y regionales para alinear prioridades, cocrear iniciativas de datos y fortalecer la colaboración entre mercados, guiar a un equipo sénior de socios comerciales, fomentando la innovación, el desarrollo de capacidades y una cultura de desarrollo continuo.

: liderar al equipo de socios comerciales para brindar información práctica que moldee las estrategias comerciales y de ‘marketing’, impulsar el crecimiento y optimizar las decisiones de inversión, colaborar con los líderes locales y regionales para alinear prioridades, cocrear iniciativas de datos y fortalecer la colaboración entre mercados, guiar a un equipo sénior de socios comerciales, fomentando la innovación, el desarrollo de capacidades y una cultura de desarrollo continuo. Requisitos: profesional en administración de empresas, ingeniería, ‘marketing’ o un campo afín, más de 10 años de experiencia profesional en puestos de estrategia, análisis o análisis de negocio, 5 años de experiencia liderando y desarrollando equipos de alto rendimiento.

profesional Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Analista sénior gestión de registros e información

Bogotá (híbrido, tiempo completo).

(híbrido, tiempo completo). Responsabilidades : a poyar la implementación y el mantenimiento del programa RIM en las distintas organizaciones del ámbito de aplicación, de acuerdo con las políticas y estándares de WWRIM, mediante una comunicación y colaboración eficaces con los socios comerciales, fomentando así un mayor cumplimiento de los requisitos. Colaborar en la creación y revisión de procedimientos e instrucciones de trabajo locales que describan los procesos y acciones locales necesarios para implementar y mantener el programa RIM (especificidades locales).

: a Requisitos : se requiere como mínimo un título profesional o equivalente a través de experiencia laboral, conocimientos avanzados de inglés (oral y escrito), sólidos conocimientos de gestión de registros e información, con experiencia en cumplimiento normativo y principios de gestión de riesgos.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Aprendiz Sena carreras administrativas

Bogotá (híbrido, tiempo completo).

(híbrido, tiempo completo). Responsabilidades : soportar, gestionar, dar seguimiento y realizar el cierre de las órdenes de compra, generar reportes y hacer seguimiento a la ejecución de los procesos del área asignada, brindar soporte al proceso de comunicaciones del área, digitalizar y administrar los archivos del área (digital y físico).

: soportar, gestionar, dar seguimiento y realizar el cierre de las órdenes de compra, generar reportes y hacer seguimiento a la ejecución de los procesos del área asignada, brindar soporte al proceso de comunicaciones del área, digitalizar y administrar los archivos del área (digital y físico). Requisitos : e studiante de carreras técnicas o tecnológicas en áreas administrativas (mercadeo, gestión administrativa, contabilidad, ingeniería industrial o afines), residir en Bogotá, tener disponibilidad para iniciar etapa productiva en noviembre 2025, tener disponibilidad de un año para completar proceso de práctica.

studiante de carreras técnicas o tecnológicas en áreas administrativas (mercadeo, gestión administrativa, contabilidad, ingeniería industrial o afines), residir en Bogotá, tener disponibilidad para iniciar etapa productiva en noviembre 2025, tener disponibilidad de un año para completar proceso de práctica. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Analista de pagos y experiencia

Bogotá (híbrido, tiempo completo).

(híbrido, tiempo completo). Responsabilidades : responsable de crear una experiencia fluida para el solicitante/socio comercial al utilizar el proceso P2P, coordinando los procesos e interacciones con las diferentes partes interesadas y áreas de soporte. Además, recibirá, analizará y resolverá consultas y disputas sobre el proceso de compras.

: Requisitos: profesional con especialización en economía, finanzas, ingeniería industrial, contabilidad o administración de empresas, mínimo de 2 a 4 años de experiencia relacionada con compras, experiencia demostrada en compras o pagos/contabilidad/impuestos/finanzas/procesos administrativos y experiencia en atención al cliente.

profesional Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

¿Qué beneficios ofrece Johnson & Johnson a sus empleados?

Johnson & Johnson se distingue por ofrecer un paquete de beneficios diseñado para fomentar el bienestar integral de sus empleados, abarcando las esferas física, mental, emocional y financiera. Un pilar clave es el programa de reembolso global de bienestar, que permite a los colaboradores financiar actividades de su elección, como suscripciones a clases de ‘fitness’ o aplicaciones de ‘mindfulness’, equipos de gimnasia en casa e incluso servicios de entrega de comidas saludables. (Vea también: DHL ofrece empleos en toda Colombia: presenciales y con beneficios que dan ganas de trabajar) Este enfoque proactivo busca empoderar al personal en su camino hacia la salud total, reconociendo que el máximo potencial se alcanza tanto dentro como fuera de la oficina. Además, la compañía brinda acceso a un programa de asistencia al empleado (EAP), ofreciendo servicios de consejería y orientación para enfrentar desafíos personales y laborales, desde el manejo del estrés hasta el apoyo en el cuidado de niños y adultos mayores.

