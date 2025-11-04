En medio de esa difícil tarea de encontrar un buen trabajo en este cierre de 2025, la empresa Marcopolo abrió una oferta de empleo en Bogotá y Cundinamarca, con la cual espera beneficiar a cientos de personas que tengan o no experiencia, ya que su oportunidad laboral cobija a practicantes que recién abren su camino profesional.

Sigue a PULZO en Discover

Esta compañía es reconocida por la fabricación de carrocerías para autobuses. De hecho, esta multinacional hizo el mejor bus para viajar en Colombia y que es operado por servicios de transporte como Libertadores, Copetran, Bolivariano y más. Además, también suele ser la encargada de ensamblar los buses de Transmilenio.

La oferta de empleo de Marcopolo tiene vacantes dirigidas hacia áreas operativas y administrativas que tienen como centro de operaciones el municipio de Cota (Cundinamarca), en el parque industrial Potrero Chico, bodega uno. Estos son los trabajos más destacados:

Lee También

Soldador

Cota (Cundinamarca, tiempo completo).

(Cundinamarca, tiempo completo). Responsabilidades : soldar con las mejores técnicas las estructuras que conforman las unidades.

: soldar con las mejores técnicas las estructuras que conforman las unidades. Requisitos: técnico soldador certificado, un año de experiencia, técnico Mig -Mag.

técnico soldador certificado, un año de experiencia, técnico Mig -Mag. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Operarios de máquina

Cota (Cundinamarca, tiempo completo).

(Cundinamarca, tiempo completo). Responsabilidades : operar las máquinas con el fin de ensamblar o ajustar las unidades en los procesos de montaje A y montaje B.

: operar las máquinas con el fin de ensamblar o ajustar las unidades en los procesos de montaje A y montaje B. Requisitos: mínimo seis meses de experiencia en máquinas automatizadas en empresas del sector masivo, técnico soldador certificado, conocimientos técnicos en máquinas como sierras, cizallas, cortadoras, dobladoras.

mínimo seis meses de experiencia en máquinas automatizadas en empresas del sector masivo, técnico soldador certificado, conocimientos técnicos en máquinas como sierras, cizallas, cortadoras, dobladoras. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Operarios en fibra de vidrio

Cota (Cundinamarca, tiempo completo).

(Cundinamarca, tiempo completo). Responsabilidades : operar las máquinas con el fin de ensamblar o ajustar las unidades en los procesos de montaje A y montaje B.

: operar las máquinas con el fin de ensamblar o ajustar las unidades en los procesos de montaje A y montaje B. Requisitos: mínimo seis meses de experiencia en máquinas automatizadas en empresas del sector masivo, técnico soldador certificado, conocimientos técnicos en máquinas como sierras, cizallas, cortadoras, dobladoras.

mínimo seis meses de experiencia en máquinas automatizadas en empresas del sector masivo, técnico soldador certificado, conocimientos técnicos en máquinas como sierras, cizallas, cortadoras, dobladoras. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Pintores

Cota (Cundinamarca, tiempo completo).

(Cundinamarca, tiempo completo). Responsabilidades : pintar con las mejores técnicas de pintura automotriz en las distintas unidades.

: pintar con las mejores técnicas de pintura automotriz en las distintas unidades. Requisitos: mínimo seis meses de experiencia en alistamiento y finalización de áreas, retoque de pintura y abrillantamiento de las mismas, no requiere formación, pero si certificación laboral del cargo, Conocimientos técnicos en pintura automotriz, alistamiento y abrillantado de la superficie.

mínimo seis meses de experiencia en alistamiento y finalización de áreas, retoque de pintura y abrillantamiento de las mismas, no requiere formación, pero si certificación laboral del cargo, Conocimientos técnicos en pintura automotriz, alistamiento y abrillantado de la superficie. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Electromecánico

Cota (Cundinamarca, tiempo completo).

(Cundinamarca, tiempo completo). Responsabilidades : encargado de mantener e intervenir en las unidades con todos los temas referentes a conexiones, temas de electromecánicas y más.

: encargado de mantener e intervenir en las unidades con todos los temas referentes a conexiones, temas de electromecánicas y más. Requisitos: mínimo seis meses de experiencia como técnico o seis años de manera empírica, conocimientos técnicos en electromecánica automotriz.

mínimo seis meses de experiencia como técnico o seis años de manera empírica, conocimientos técnicos en electromecánica automotriz. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Practicante de comunicaciones

Cota (Cundinamarca, tiempo completo).

(Cundinamarca, tiempo completo). Responsabilidades : diseñar piezas gráficas para los canales informativos, redactar comunicados y apoyar los eventos internos de la compañía.

: diseñar piezas gráficas para los canales informativos, redactar comunicados y apoyar los eventos internos de la compañía. Requisitos: estudiante de comunicación social, conocimientos básicos en diseño y no requiere experiencia.

estudiante de comunicación social, conocimientos básicos en diseño y no requiere experiencia. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

¿Qué hace la empresa Marcopolo?

Es un líder mundial en la fabricación de carrocerías para autobuses. Desde su fundación, esta emblemática empresa brasileña ha consolidado una trayectoria de más de siete décadas marcada por la excelencia e innovación constante. Marcopolo no solo diseña y produce estructuras; se ha dedicado a definir estándares de calidad y funcionalidad en el sector del transporte de pasajeros a escala global, impulsando la movilidad con soluciones que equilibran la robustez técnica con el confort para el usuario final.

(Vea también: Oferta de trabajo en Google Colombia para no pasar susto de estar desempleado en Halloween)

Cada carrocería que sale de las plantas de esta empresa es el resultado de rigurosos procesos de diseño e ingeniería enfocados en garantizar la máxima protección para los pasajeros y los operadores. Además, la empresa se destaca por integrar activamente la sostenibilidad en su modelo de negocio, buscando constantemente soluciones más eficientes y ecológicas que minimicen el impacto ambiental de sus vehículos.

* Pulzo.com se escribe con Z