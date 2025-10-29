El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una nueva regla que pondrá fin a las extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para extranjeros que soliciten su renovación en ciertas categorías. La medida, según la entidad, busca fortalecer los procesos de verificación de antecedentes y las investigaciones de seguridad, con el fin de reforzar la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

¿Cómo cambia la renovación de documentos para empleo en EE. UU.?

El DHS explicó que, a partir del 30 de octubre de 2025, los extranjeros que tramiten la renovación de sus documentos para empleo ya no recibirán la extensión automática de su autorización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aclaró que habrá excepciones limitadas, como las contempladas por ley o aquellas relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) notificadas en el Registro Federal.

Según el USCIS, la suspensión de esta práctica permitirá realizar revisiones más frecuentes sobre los solicitantes, con el propósito de prevenir el fraude y detectar posibles riesgos para el país. “Estamos poniendo un énfasis renovado en las verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad”, señaló Joseph Edlow, director del servicio de inmigración, quien recalcó que trabajar en Estados Unidos “es un privilegio, no un derecho”.

El USCIS instó a los extranjeros a presentar sus solicitudes de renovación con hasta 180 días de anticipación para evitar interrupciones en su autorización laboral. El servicio de inmigración también precisó que esta regla no afectará los permisos que hayan sido extendidos automáticamente antes del 30 de octubre de 2025.

El DHS subrayó que esta medida busca garantizar que todas las extensiones de permisos laborales sean aprobadas únicamente tras completar los procesos de verificación de seguridad requeridos por las autoridades federales.

