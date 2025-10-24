El pasado miércoles 22 de octubre, en respuesta a las declaraciones y medidas tomadas por Donald Trump, el presidente Gustavo Petro convocó a una movilización en favor de su Gobierno este 24 de octubre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

Atendiendo a esto, simpatizantes al primer mandatario colombiano llegaron a la Plaza de Bolívar, en donde se espera, el presidente se dirija en las próximas horas.

(Vea también: EE. UU. revela datos claves sobre Petro en la lista Clinton: “Compartió información confidencial”)

En su discurso, Petro podría referirse a su ingreso a la lista Clinton, otra medida tomada por el país norteamericano en su contra, argumentando que es el responsable del aumento del narcotráfico en el país.

Lee También

Enfrentamientos en protestas en Bogotá convocadas por Petro

En el centro de Bogotá se congregaron cientos de personas en favor del Gobierno, pero también al lugar llegaron opositores al mandatario, lo que llevó a que se presentaran varios enfrentamientos

En inmediaciones del Palacio de Justicia, simpatizantes del Gobierno y manifestantes de “La Reserva Activa Opositores al Gobierno” protagonizaron un enfrentamiento que finalmente fue controlado por la Policía.

Se presentan enfrentamientos entre simpatizantes del presidente @petrogustavo, que acudieron a su llamado de movilización para una Constituyente, y miembros retirados del Ejército, detractores del gobierno Petro. Se encuentran en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. pic.twitter.com/eIi2P4Aqvb — Canal 1 (@Canal1_Col) October 24, 2025

(Vea también: Los delicados nombres que aparecen en la lista Clinton: desde ‘Otoniel’ hasta ‘la Oficina de Envigado’)

Ante las diferencias que ha llevado a que se presenten estos incidentes, El secretario de Gobierno Distrital, Gustavo Quintero, se pronunció, haciendo una solicitud al presidente Petro.

“Reiteramos el llamado para evitar situaciones que tensionen la convivencia entre las personas que se manifiestan a esta hora en la Plaza de Bolívar. Se han presentado choques a la altura de la calle 12 que han requerido la intervención de los equipos distritales para desescalar. Exigimos corresponsabilidad y respeto de las partes”, dijo Quintero al respecto.

En línea con lo solicitado por el Alcalde @CarlosFGalan al presidente Petro, reiteramos el llamado para evitar situaciones que tensionen la convivencia entre las personas que se manifiestan a esta hora en la Plaza de Bolívar. Se han presentado choques a la altura de la calle 12… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) October 24, 2025

En cuanto a la movilidad, Transmilenio ha dado a conocer que la estación Museo del oro se encuentra sin prestar servicio de forma temporal ante las manifestaciones.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.