El documento, emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), describe a Colombia como “el mayor productor y exportador de cocaína del mundo” y apunta directamente al mandatario como uno de los responsables del repunte en los cultivos ilícitos.

(Vea también: ¿Qué es la lista Clinton en la que fue incluido Petro? Estas serían sus repercusiones)

Según el informe, los carteles mexicanos adquieren la droga colombiana y la hacen llegar a Estados Unidos, donde la crisis del fentanilo ya deja miles de víctimas.

El texto no solo detalla la expansión del negocio de la cocaína, sino que también cuestiona duramente la conducta del presidente. Washington calificó de “frívola” su reciente comparación entre el consumo de cocaína y el whisky, interpretándola como una burla a los esfuerzos internacionales para frenar el tráfico de drogas.

Además, el Departamento del Tesoro afirma que, desde su llegada al poder en 2022, Petro “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas” y ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales como parte de su plan de “paz total”. Esa política, dice el informe, llevó al país a los niveles más altos de producción de cocaína de su historia.

Señalamientos de Estados Unidos contra Petro

El reporte también lo señala por haber compartido información confidencial sobre lavado de dinero, lo que —según Washington— comprometió la integridad del sistema financiero internacional y ocasionó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont.

A eso se suma su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro y con el llamado Cártel de Los Soles, acusado de tráfico de drogas a gran escala.

“El comportamiento errático de Gustavo Petro también ha distanciado aún más a Colombia de sus socios de otras maneras. En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, lo que amenazó la integridad del sistema financiero internacional y provocó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont”, expuso el Departamento del Tesoro.

El presidente Gustavo Petro ha participado o intentando participar en actividades que contribuyen materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas”, concluye el informe, amparado en la Orden Ejecutiva 14059. Con esa designación, Estados Unidos pone al mandatario colombiano en la misma categoría que los narcotraficantes más buscados del planeta.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.