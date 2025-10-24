El presidente Gustavo Petro confirmó que ha escogido al abogado estadounidense Daniel Kovalik para que lo represente ante la justicia de Estados Unidos, ante la inclusión de su nombre y el de su círculo cercano en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros [lista Clinton]. Kovalik, conocido también como Dan o Danny, tiene una trayectoria especializada en derechos humanos y laborales y asumirá la defensa internacional del mandatario colombiano.

Kovalik se formó en la Escuela de Derecho de la Columbia Law School, de la cual egresó en 1993, y posteriormente ejerció en la Facultad de Derecho de la University of Pittsburgh como profesor adjunto de Derechos Humanos Internacionales. Se hizo conocido por su trabajo en casos que involucraron a empresas como The Coca‑Cola Company, Drummond Company y Occidental Petroleum Corporation ante la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros (ATCA) por presuntos abusos en Colombia.

Kovalik también ha escrito varios libros sobre política exterior de Estados Unidos, intervención internacional y derechos humanos, entre los que destacan títulos como:

The Plot to Scapegoat Russia

No More War: How the West Violates International Law by Using ‘Humanitarian’ Intervention to Advance Economic and Strategic Interests

The Plot To Overthrow Venezuela, How The US Is Orchestrating a Coup for Oil

The Case for Palestine, Why It Matters and Why You Should Care

Su perfil también resalta su rol de activista político, lo que añade complejidad al encargo que asume al representar al presidente Petro en un proceso de carácter internacional.

Así las cosas, Kovalik, un abogado con amplia experiencia en derecho internacional de los derechos humanos, ahora asume un rol clave para la estrategia de defensa del presidente Petro ante un tribunal o autoridad de Estados Unidos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.