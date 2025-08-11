Este 11 de agosto, Colombia amaneció con la desalentadora noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, víctima de un atentado ocurrido hace dos meses.

Luego de una incansable lucha, en la que su familia mantuvo la esperanza de que él pudiera recuperarse, hoy queda el dolor por su partida y la forma abrupta en que ocurrió.

Miguel Uribe estaba casado con María Claudia Tarazona desde 2016. Con ella tuvo a su primer y único hijo, Alejandro, quien tiene la misma edad que él tenía cuando su madre, Diana Turbay, fue asesinada hace 33 años.

El atentado contra el senador se produjo el 7 de junio, mientras estaba en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el marco de su campaña presidencial para 2026. Hacia las 5:00 p. m., un joven de 15 años le disparó en tres ocasiones: dos impactos en la cabeza y uno en la pierna, dejándolo en estado de inconsciencia durante poco más de dos meses.

En ese tiempo, María Claudia Tarazona habló sobre lo ocurrido en el programa de entrevistas ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión. Allí se sinceró sobre lo que se vivía de puertas para adentro de la habitación de la Fundación Santa Fe, donde él permanecía internado.

“Me acuesto encima de él y le digo: ‘amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso. No solamente con nuestra familia, con nuestro hijo, con las niñas, conmigo. […] Vete tranquilo, que mi promesa es estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro, y voy a cuidarlo con todas las fuerzas de mi corazón’”, recordó Tarazona, señalando que, desde el inicio, los médicos le advirtieron que Miguel tenía pocas posibilidades de sobrevivir.

Entre lágrimas, también reveló la última promesa de amor que le hizo: “Cuando Alejandro tenga hijos, y sus hijos tengan hijos, y esos hijos también, te voy a ir a buscar y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mí. Vete a buscar los brazos de tu mamá que yo me hago cargo”.

¿Cómo se conocieron Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona?

Su historia de amor comenzó alrededor de 2011, durante la campaña que él lideraba para llegar al Concejo de Bogotá. Una amiga en común los presentó, pues ella gestionaba financiación para proyectos de desarrollo social, especialmente enfocados en la infancia, y él daba sus primeros pasos como candidato.

Aunque al principio ella dudó en involucrarse, el entusiasmo y la convicción de Uribe la animaron a unirse a la campaña. Con el tiempo, la relación profesional se transformó en amistad y luego en un vínculo sentimental más profundo. En 2016, la pareja contrajo matrimonio.

De esa unión nació Alejandro, el único hijo en común. Sin embargo, María Claudia ya tenía tres hijas de un matrimonio anterior, a quienes el senador siempre consideró como propias.

