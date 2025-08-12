Colombia sigue de duelo por el asesinato de Miguel Uribe, fallecido en la Fundación Santa Fe de Bogotá el pasado lunes 11 de agosto. El senador duró un poco más de dos meses luchando por su vida, luego de haber sufrido un atentado armado a manos de un menor de 15 años en el parque El Golfito de Modelia, occidente de la capital.

Este martes, un día después del fallecimiento del también precandidato presidencial, Gustavo Petro dio un discurso durante los ascensos de generales en la Escuela General Santander de cadetes de la Policía. Allí, el presidente se refirió a la muerte de Uribe Turbay, pero volvió a dejar un discurso con pullas para algunas corrientes políticas del país.

El mandatario aseguró que la figura del senador fallecido, mientras aún estaba convaleciente, fue manipulada por políticos con fines electorales. Ante ello, el líder del Pacto Histórico aseguró que eso le provoca repulsión.

“Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo a un ser humano, en condiciones de indefensión, lo han manipulado políticamente solo para ganar unos votos. Otros, no él, que ya sabían que no podía”, dijo Petro durante su intervención.

#NoticiaW | “Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo a un ser humano lo han manipulado políticamente solo para ganar unos votos”, afirma el presidente Gustavo Petro en referencia a Miguel Uribe. pic.twitter.com/VlYx8KI4aF — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 12, 2025

El presidente reiteró que la imagen de una persona asesinada en un atentado no puede ser utilizada y que se debe respetar. “No se manipula a un ser humano, la dignidad está por encima de todo. Cualquiera que sea su pensamiento, y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón”.

Petro pidió en la escuela de la Policía un minuto de silencio para honrar la muerte del miembro del Centro Democrático, sin embargo, se confundió y lo pidió por “Mario Uribe”, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Acto seguido, el mandatario corrigió y pidió el luto por el congresista asesinado.

El cuerpo de Miguel Uribe fue trasladado durante la noche de este lunes al Congreso de la República para llevarse a cabo su cámara ardiente. Allí, lo esperaron varias figuras de la política nacional y sus familiares, quienes no ocultaron su dolor.

El ataúd estará en el Capitolio, donde simpatizantes podrán visitarlo hasta el próximo 13 de agosto, cuando se traslade a la Catedral Primada de Bogotá para llevarse a cabo su funeral, a cargo del cardenal Luis José Rueda Aparicio.

