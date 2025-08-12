En medio de la cámara ardiente que despide al senador Miguel Uribe, la precandidata presidencial del uribismo, María Fernanda Cabal, aseguró que tuvo que restringir su campaña presidencial por falta de garantías para la oposición.

En declaraciones a la prensa desde el Congreso de la República, la senadora aseguró que ya no puede hacer recorridos como antes, pues teme por su seguridad y la de su equipo.

“Tuvimos que restringir la campaña. Ya no podemos salir a lugares abiertos, no podemos exponer la vida”, afirmó Cabal, sin dar más detalles sobre posibles amenazas o situaciones concretas.

Además, no se guardó nada y lanzó una nueva crítica al Gobierno actual, insistiendo en que el país va por mal camino.

“Seguiremos luchando por un país que no merece ser esclavo de falsas promesas y de un cambio que terminó siendo un suicidio”, agregó, en lo que parece ser una clara referencia a la administración de Gustavo Petro.

Las declaraciones de Cabal se suman a un ambiente político cada vez más tenso, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.

En su reacción a la muerte de Uribe Turbay, la senadora también se refirió a los grupos armados ilegales y el control que están teniendo en los últimos meses.

“El país está siendo devorado por estructuras ilegales que avanzan sin control. Hoy no hay derecha ni izquierda, hoy es la misma porquería con la base de la financiación del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de armas. Estamos perdiendo el país”, afirmó.

Por otra parte, en más de la responsabilidad que Cabal atribuye al Gobierno actual, concluyó: “La garantía jamás nos la va a dar un Gobierno como el de Petro. Nunca. Yo no sé si ya se pronunció Gustavo Petro, si ya se despertó”.

