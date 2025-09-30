Un nuevo enfrentamiento político sacudió las redes sociales en las últimas horas y tuvo como protagonistas al presidente Gustavo Petro y a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. El cruce dejó frases de alto voltaje y abrió un debate sobre los límites de la confrontación política en medio de la polarización del país.

El detonante fue un comentario de Valencia, quien reprochó que Petro, durante su visita a Estados Unidos, les pidiera a los militares de ese país desconocer las órdenes del presidente Donald Trump. La congresista calificó el hecho como “bochornoso” y lo contrastó con las críticas que el mandatario había dirigido a los alcaldes colombianos en otras ocasiones.

La respuesta de Petro no tardó en llegar y fue mucho más allá de lo esperado. El jefe de Estado sostuvo que lo bochornoso era que los presidentes no exigieran a los ejércitos evitar crímenes de lesa humanidad, y en ese marco acusó directamente a Valencia de ser cómplice en los asesinatos de 6.402 jóvenes, en referencia a los denominados falsos positivos.

Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente https://t.co/X6wRNn9Ad9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2025

La afirmación provocó una ola de cuestionamientos, pues distintos sectores advirtieron que un señalamiento de esa magnitud no solo intensifica la confrontación política, sino que también podría poner en riesgo la seguridad de la senadora en un ambiente ya marcado por la división.

Miguel Uribe Londoño respalda a Paloma Valencia

En medio de la controversia, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño intervino para solidarizarse con Valencia. Recordó el crimen contra su hijo y aseguró que el país no podía permitir que hechos de esa gravedad volvieran a repetirse.

Querida senadora @PalomaValenciaL, tiene usted toda mi solidaridad. No podemos permitir que un crimen como el de mi hijo, se vuelva a repetir. Petro, usted le responderá más temprano que tarde a la justicia nacional e internacional. pic.twitter.com/GtZ7iO3LON — Miguel Uribe (@migueluribel) September 30, 2025

Además, responsabilizó directamente a Petro por sus palabras y advirtió que deberá responder “más temprano que tarde” ante la justicia nacional e internacional.

