La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, lanzó oficialmente su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026. En una rueda de prensa, la experimentada política afirmó que su etapa en el Congreso terminó y que está lista para enfrentar unos nuevos retos.

Valencia, quien durante años fue una voz influyente en los pasillos del Senado, sorprendió con sus declaraciones al descartar cualquier intención de aspirar nuevamente a un escaño en la cámara alta.

“Esa es una etapa que ha terminado. Mi propósito es el de ser la próxima presidenta de Colombia (…)Seré la presidenta que le devuelva a los colombianos la certidumbre de que ser colombiano es un enorme orgullo”, afirmó, según fuentes presentes en el evento.

Entre los ejes centrales de su propuesta presidencial, Valencia destacó la necesidad de fortalecer la seguridad y actuar de manera decidida contra la criminalidad.

“Es el momento de tomar la enorme responsabilidad de poner a Colombia en pie nuevamente. Yo creo en Colombia y estoy segura de que puedo ser una gran presidente para todos los colombianos”, dijo Valencia, según recogió W Radio.

¿Álvaro Uribe le hizo ofrecimiento a Valencia por llegada de Miguel Uribe Londoño?

De esta manera, la parlamentaria le salió al paso a la versión de que el expresidente Álvaro Uribe le ofreció la cabeza de lista para el Senado en lugar de aspirar a la presidencia.

Esta versión difundida en medios como la Silla Vacía indica que Uribe Vélez buscó consolidar la cohesión dentro del uribismo en el Senado en torno a Valencia y reforzar su posición dentro del legislativo.

