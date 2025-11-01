Aparecieron nuevos detalles de lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado en Bogotá. De acuerdo con el testimonio exclusivo revelado por El Tiempo, el ataque comenzó cerca de las 3:20 a. m., luego de que la víctima y su acompañante abandonaran el Before Club +. “Nos reencontramos sobre las 3:25 a. m. para irnos, porque estábamos dentro de la misma discoteca, pero cada uno por su lado”, relató el testigo.

Sigue a PULZO en Discover

Mientras caminaban hacia un Oxxo cercano, fueron abordados frente al Instituto Incap por los agresores, dos hombres y dos mujeres, quienes vestían disfraces. Uno de los hombres, con el rostro pintado de rojo y negro, golpeó por detrás a Jaime Esteban, haciéndolo caer al suelo. Según el relato, una mujer vestida de azul señalaba a la víctima y gritaba: “Era él, ese era el de la discoteca”.

El testigo intentó intervenir para evitar la pelea, pero el agresor lo amenazó: “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”. Los jóvenes intentaron escapar caminando hacia la carrera 15, pero el grupo los persiguió y alcanzó a Jaime Esteban, a quien atacaron nuevamente con puños y patadas en la cabeza y el cuerpo.

(Vea también: Revelan identidad de estudiante de Los Andes que murió tras fiesta de Halloween; hay capturas)

Lee También

“Ya en el suelo le daban patadas en la cara, mientras la mujer del disfraz azul los animaba a seguir. La del traje negro solo miraba”, relató el acompañante. El ataque duró unos 30 segundos, pero fue suficiente para dejar al estudiante gravemente herido e inconsciente.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras testigos pedían ayuda. Jaime Esteban fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas después por la gravedad de las lesiones.

(Lea también: Jorge Colmenares reaccionó por caso similar al de su hermano Luis Andrés: “Nudo en el pecho”)

Según fuentes judiciales, las autoridades capturaron en flagrancia a Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, presuntos responsables del ataque. Faltaría uno de los hombre que lo golpeó, pero no ha sido capturado. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales, en un caso que ha conmocionado a la comunidad universitaria y al país entero.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.