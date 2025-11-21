La Navidad es la época perfecta para celebrar los pequeños momentos que unen a las familias, y este año los centros comerciales de Parque Arauco invitan a “Envolver un instante de felicidad” con una agenda diseñada para despertar emociones, fortalecer la conexión con las comunidades y celebrar las tradiciones que caracterizan esta temporada.

Durante noviembre y diciembre, los malls se transforman en un escenario lleno de luz, música, arte y experiencias para compartir en familia, impulsando el comercio y promoviendo espacios de encuentro que se convierten en recuerdos memorables.

Parque La Colina en Bogotá

• Noviembre y diciembre: los visitantes pueden disfrutar de las luces de navidad y acceder a participar de la gran promoción que sortea una Tarjeta Bono Regalo de 50 millones de pesos con el registro de las facturas por compras superiores a 100.000 pesos.

• Todos los fines de semana: desfiles navideños con personajes y colores que se pueden disfrutar con los niños y la familia.

• Sábados: Sesiones de fotos con Santa Claus, ideales para tener en el recuerdo familiar.

• Black Friday: desde noviembre las personas pueden acceder a descuentos especiales para sus regalos navideños, sin esperar hasta el último momento para estas compras.

También se celebrará el día de las velitas el domingo 7 de diciembre y se hacer las novenas navideñas desde el 16 hasta el 23 de diciembre para que las personas se agenden desde ya.

Parque Arboleda en Pereira

El primero de diciembre Parque Arboleda ofrecerá a los visitantes la alborada navideña, con un festín de colores y tradición para despertar la magia de la navidad.

• Noviembre y diciembre: Parque Arboleda ofrece a sus visitantes un encendido navideño creado para recordar la tradición del territorio y disfrutar en familia.

• Fines de semana: Los visitantes podrán disfrutar los clásicos de la temporada con canciones que reviven momentos especiales, con los coros navideños en familia.

• Se hará un sorteo de 5 Tarjetas Bono Regalo de 10 millones de pesos, se entregará una cada semana.

Además, el centro comercial tendrá del 16 al 24 de diciembre las novenas de navidad estarán amenizadas con diferentes experiencias para todas las personas que visiten el mall.

Titán Plaza

En este centro comercial se ha innovado con la ‘Aldea de Titán’, una temática decorativa y de eje para los diferentes eventos que se tendrá en el establecimiento. El encendido de la Navidad será desde el 22 de noviembre al 12 de enero. También hará la gran donación navideña que será regalos para niños en ayuda con más de 30 fundaciones.

Parque Caracolí en Floridablanca

El centro comercial recibirá a sus visitantes con experiencias de entretenimiento, diversión.

• Noviembre y diciembre: el establecimiento tiene su encendido navideño lo que hace que sea un spot perfecto, para toda la familia.

• Fines de semana de quincena y prima: quienes visiten Parque Caracolí podrán acceder a una experiencia única de desfiles itinerantes y espectáculos circenses para vivir la navidad con emoción.

• Se sortearán dos Tarjetas Bono Regalo, cargadas con 20 millones de pesos c/u, como premio de temporada.

Asimismo, durante esta temporada el mall les brindará a los niños de manera permanente fiestas, presentaciones, dinámicas, llenas de entretenimiento y diversión.

Parque Fabricato en Bello, Antioquia

• Noviembre y diciembre: los visitantes podrán vivir la experiencia de desfiles y actividades navideñas que inspiran a compartir en familia esta temporada tradicional. Además, los compradores podrán acceder al sorteo de tres motos.

• Velitas y concierto: el domingo 7 de diciembre la navidad se iluminará en Parque Fabricato con el encendido de las velitas con faroles para recordar una época de luz y alegría para la familia. También el domingo 14 de diciembre se vivirá la emoción navideña con un gran concierto, en donde las canciones de navidad pondrán a cantar r a los asistentes con emoción y alegría.

Parque Alegra en Barranquilla

• Noviembre y diciembre: el mall recibe a sus visitantes con el mejor encendido navideño de la zona, permitiendo experimentar alegría en el recorrido del lugar con la familia.

• Fines de semana de quincena y prima: para estas fechas en las que la familia sale de compras, en el centro comercial podrán encontrar, de desfiles itinerantes y “Alegrito Navideño “estará para despertar el espíritu de los visitantes y los más pequeños de la casa.

• El 22 de noviembre se llevará a cabo un conversatorio la iniciativa del Centro Comercial “Emprender es crecer más”.

• Se sorteará 7 Tarjetas Bono Regalo cada una cargada con 2 millones de pesos.

• El 30 de noviembre será la clausura del proyecto de la comunidad de la cultura, que busca promover la expresión artística y el talento local a través de clases, talleres y presentaciones para niños, jóvenes y adultos.

• Velitas y novenas iluminadas por el arte: el domingo 7 de diciembre se celebrará el día de las velitas con un espectáculo de arte que alegrará este momento. Las tradicionales novenas se realizarán desde el 16 hasta el 23 de diciembre acompañadas de puestas en escenas infantiles para darle expresión artística, alegría y dinamismo a estas fechas familiares.

Outlet Arauco Sopó

La época navideña trae un incremento de consumo por las reuniones familiares y compromisos sociales, que requiere la búsqueda de opciones económicas. Por eso, Outlet Arauco traerá una agenda, que además de experiencias navideñas les brindará a los asistentes oportunidades para ahorrar y, hacer rendir su dinero en temporada alta. Adicionalmente, los compradores pueden acceder a participar en una Tarjeta Bono Regalo por 10 millones de pesos, registrando sus facturas.

• Noviembre-diciembre: los visitantes podrán apreciar el alumbrado navideño que ya se encuentra activo y que de manera frecuente se acompaña de actividades.

• 21-23 de noviembre: se realizará la Feria Inmobiliaria, en la cual se podrán encontrar las mejores ofertas de vivienda y otros bienes para empezar el año con una decisión acertada de inversión.

• 29 de noviembre al 24 de diciembre: el ‘outlet’ brindará la alternativa de envolver los regalos en un punto especializado, para no esperar hasta el último momento y darle la mejor presentación a los obsequios navideños.

• Velitas y novenas: el ‘outlet’ se celebrará el día de las velitas el domingo 7 de diciembre entregando faroles a los asistentes. Las novenas se realizarán desde el 16 hasta el 23 de diciembre y estarán amenizadas por un coro navideño que le brindará a las familias de la Sabana y la comunidad en general un momento de recogimiento y alegría.

