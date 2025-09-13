María Claudia Tarazona, viuda del precandidato Miguel Uribe Turbay, sorprendió a sus seguidores con un emotivo anuncio en Instagram, un mes después del fallecimiento de su esposo.

En la publicación, aparece una fotografía en la que María Claudia abraza a un perro, acompañada del mensaje: “Llegó uno más a la familia. Gracias, amigos del alma”.

Se trata de una mascota, según se puede observar en la imagen. El mensaje de la mujer se dio luego de que se conociera sobre la graduación de una de sus hijas. Al parecer, se trataría de un regalo de sus amigos.

María Claudia Tarazona hizo publicación y felicitó a su hija por graduarse

Esta noticia inesperada coincidió con las felicitaciones hacia su hija, María Acosta Tarazona, por obtener su título de abogada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

“Muñeca mía, qué orgullo verte graduar y recibir la orden al mérito académico. Fuiste impecable en tu carrera, disciplinada, entregada, con pasión, como nos enseñó Miguel, con propósito”, indicó Tarazona.

Tarazona demuestra que sigue adelante luego de enfrentar el asesinato de su pareja, producto de un atentado del cual él no sobrevivió. Un hecho trágico que impactó la política colombiana, pero que no consiguió quebrantar la fortaleza emocional de la viuda ni de sus hijos.

La graduación de su hija como abogada también representa un evento profundamente significativo para la familia Uribe Tarazona, reforzando su capacidad de seguir avanzando pese a la adversidad. En medio del dolor, encontraron motivos para celebrar, evitando dejarse consumir por la tristeza.

