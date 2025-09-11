Cabal estaba en un debate con Corcho, en un salón con varias personas presentes, cuando se dio el impensado momento que la incomodó y que llevó a una dura frase.

La precandidata del Centro Democrático hablaba de Gustavo Petro cuando preguntó: “¿Quién es el mafioso?”. A eso, una persona dijo: “Uribe”. El comentario la incomodó notablemente y ella replicó: “Él no es ningún mafioso, respeten”.

Este fue el instante:

En redes, el video se hizo viral y los comentarios se dividieron entre los uribistas que estaban de acuerdo con ella y los petristas que se burlaron de lo ocurrido.

Horas antes del debate, Cabal había lanzado fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro luego de que este rechazara la posibilidad de que Colombia sirva como plataforma para una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Petro, durante un evento reciente en Brasil, defendió la soberanía regional y aseguró que el país no permitirá invasiones contra naciones vecinas, en referencia a los rumores de una operación contra Nicolás Maduro.

Para Cabal, estas declaraciones constituyen una muestra de apoyo al régimen venezolano, al que ella señala como dictatorial y responsable de graves violaciones de derechos humanos.

A través de su cuenta en X, la congresista del Centro Democrático afirmó que la defensa de Petro a Maduro refleja una amistad peligrosa y lo acusó de complicidad con actividades ilícitas.

En su pronunciamiento, advirtió que las tropas estadounidenses eventualmente capturarán al líder venezolano y llamó a Petro a “escoger mejor sus socios”.

Cabal recordó además que el régimen de Maduro expulsó a miles de colombianos en años pasados, lo que, a su juicio, obliga moralmente a Colombia a rechazar cualquier respaldo a esa dictadura.

La senadora reiteró que el país debe defender la democracia y no ser cómplice de lo que califica como crímenes de un “genocida”.

