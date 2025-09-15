Una tragedia fue lo que ocurrió en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde el asesinato de una niña de tan solo 9 años tiene consternados a los habitantes de uno de los barrios de este lugar y más por la forma en que se dieron los hechos, lo que ha causado repudio y rechazo por parte de los vecinos, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

Todo indica que el padrastro de la pequeña, un hombre de 33 años, se enfrascó en una pelea con la mamá de ella y su pareja sentimental en una aparente escena de celos que terminó en una tragedia muy grande, pues este hombre decidió desquitarse de su compañera encerrándose en un cuarto. Allí la habría atacado con un arma cortopunzante, causándole varias heridas de gravedad y acabando con la vida de esta menor, de acuerdo con la citada cadena radial.

Lo que se sabe es que este hombre, después de cometer semejante crimen, intentó quitarse la vida, causándose varias heridas. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital San Rafael, de Facatativá, donde la menor llegó sin signos vitales y este hombre permanece hospitalizado con pronóstico reservado y con custodia policial hasta que mejore su cuadro de salud, de acuerdo con el informe periodístico.

Por el momento, en el municipio de Mosquera varios habitantes decidieron salir a las calles para hacer una velatón en memoria de la niña y pedir la inmediata captura y justicia en este aberrante caso.

La madre de la niña está recibiendo acompañamiento psicológico y las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si este hombre tenía algún tipo de antecedente y si la pareja había informado de algún tipo de situación de riesgo o alerta por violencia de género.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

