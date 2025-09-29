La madrugada del domingo 28 de septiembre quedó marcada por un nuevo crimen en Sevilla (España), donde una mujer de 28 años fue asesinada presuntamente por su expareja, un joven de 21 años que ya se encuentra bajo custodia policial.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los hechos ocurrieron hacia las 3:10 de la mañana en el portal de la vivienda de la víctima. Tras una discusión, el agresor la atacó con un arma blanca, provocándole una herida mortal en el cuello. La mujer logró salir al exterior pidiendo ayuda, pero cuando los vecinos alertaron al 112 y llegaron los servicios de emergencia, ya no presentaba signos vitales.

El presunto autor del crimen intentó quitarse la vida tras el ataque, por lo que fue trasladado a un hospital, donde permanece ingresado bajo vigilancia policial. La Policía Nacional ya tomó su declaración preliminar.

La víctima había denunciado al agresor por violencia de género el verano pasado en otra provincia, lo que motivó su ingreso al Sistema VioGén, de seguimiento de víctimas de violencia machista y sus agresores. No obstante, la protección había quedado inactiva debido al tiempo transcurrido y a que la relación se daba por concluida.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que, la noche previa al crimen, ambos habían coincidido en una fiesta con amigos, por lo que ahora se indaga qué tipo de vínculo mantenían en la actualidad.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmó que el caso se investiga oficialmente como violencia machista. De ratificarse, esta mujer se convertiría en la víctima mortal número 29 en lo corrido de 2025 en España, y la 1.323 desde 2003, año en que se empezaron a contabilizar los datos.

Según medios españoles, la víctima fue identificada como Gabriela, de 24 años, y tenía una hija. Una vecina de la joven reveló que al escuchar los gritos, ingresó a la vivienda y vio que los dos estaban cubiertos de sangre.

“Ella estaba tumbada en el suelo, con la cara llena de sangre y él también. Él se había acurrucado con ella y la abrazaba desde atrás”, explicó la mujer.

Además, se reveló que el agresor, es un hombre colombiano de 21 años y que luego del crimen publicó una historia de Instagram desde la cuenta de víctima, lo que ha causado más indignación.