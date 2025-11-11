Así como hay expectativa por la próxima eliminación de ‘Masterchef’, el arranque de una nueva etapa del ‘Desafío’ está marcada por la tensión que trae gracias a la llegada de los equipos al lugar de competencia.

Los semifinalistas y sus refuerzos se preparan para una realidad muy competitiva, que después de varios capítulos en los que seles vio en plena interacción con la gente en Colombia, se encuentran con duros retos.

Video de avance del capítulo 91 del Desafío 2025 en nueva etapa

El avance del capítulo 91 del ‘Desafío’ mostró el arribo de las parejas de semifinalistas y, si bien no dejó claro cuáles fueron las primeras en cumplir el reto, sí marca la tensión del caso.

“Tengo noticias”, afirmó Andrea Serna en las imágenes del adelanto en el programa de competencias físicas de Caracol Televisión, que le sumó emoción para los seguidores del formato.

Cabe recordar que Katiuska fue expulsada, por lo que su lugar lo ocupó ‘Mencho’, la más reciente eliminada del formato, que tiene como compañero a Gio, el otro que quedó por fuera.

El resto de semifinalistas y sus nuevos compañeros son:

Rosa (Gero).

Yudisa (‘Lucho’).

Tina (Julio).

‘Rata’ (Valentina).

Zambrano (Miryam).

‘Potro’ (Daisy).

Leo (Isa).

Ese fragmento también puso en pantalla al equipo Neos, con Kevyn y Valkyria, aunque tampoco quedó claro si cumplió con la tarea de sumar al total de ‘desafiantes’ que tenían para competir.

¿Cómo es la nueva etapa semifinal del ‘Desafío’ en 2025?

Estos son algunos detalles sobre cómo se está estructurando la nueva etapa semifinal del ‘Desafío Siglo XXI’ en su edición de 2025:

Los participantes que avanzan a la fase semifinal ya no compiten únicamente como equipos tradicionales, sino que se enfrentan a retos individualizados mientras recorren rutas por diferentes municipios y regiones del país. Los semifinalistas emprendieron una travesía hacia Tobía (Cundinamarca) en condiciones mínimas, ya sin recursos, dependiendo de su ingenio y de la ayuda de las comunidades locales.

En esta fase, los concursantes que superaron la etapa de equipos reciben la oportunidad de elegir (o se les asigna) un “refuerzo” externo que los acompañará en los nuevos desafíos. Esta dinámica introduce una alianza estratégica novedosa y aumenta la complejidad del juego.

Igualmente, los semifinalistas han salido de la “ciudad de las cajas” y se han desplazado hacia puntos geográficos distintos, lo que obliga a adaptarse a entornos reales y a gestionar la logística sin ayuda completa de producción, elevando la tensión y la prueba de resiliencia.

A nivel de eliminación y avance, los ocho concursantes que llegan a semifinal disputan una serie de retos decisivos que definen quiénes pasan a la gran final. Esta fase incluye una combinación de pruebas físicas, mentales y de estrategia en terreno, lo cual marca un cambio respecto a rondas anteriores más centradas en pruebas dentro del estudio o bajo condiciones controladas.

Las dos primeras parejas en llegar tienen la posibilidad de elegir sus equipos, además de que se planteó una competencia con el equipo Neos, liderado por Kevyn y Valkyria, junto a refuerzos hallados en el territorio nacional.

¿Quiénes son Kevyn y ‘Valkyria’, del ‘Desafío’?

Kevyn Rúa es un deportista colombiano oriundo de Puerto Boyacá que ganó la edición del ‘Desafío XX’ en 2024, llevándose el premio de más de mil doscientos millones de pesos.

Durante su paso por el ‘reality’ demostró liderazgo como capitán de varios equipos (Beta, Alpha y Pibe), y se destacó por mantener un desempeño invicto en determinadas fases del concurso. Luego su victoria ha continuado activo en redes sociales, creando contenido y manteniendo visibilidad mediática.

‘Valkyria’, cuyo nombre real es Andrea Carolina Olaya Gutiérrez, es una atleta de alto rendimiento originaria de Neiva, Huila, que ganó la edición del ‘Desafío The Box’ en 2022.

Su trayectoria deportiva incluye lucha olímpica con representación internacional de Colombia, lo que le dio una base física y mental sólida para sobresalir en el ‘reality’ de competencias. En la edición 2025 del programa, fue seleccionada por el público junto a Kevyn para regresar en una nueva etapa bajo el equipo ‘Neos’.

Ambos participantes han sido figuras de peso en el programa, representando no solo sus capacidades físicas sino también características de resiliencia y estrategia en la competencia. Su selección para regresar en 2025 muestra el reconocimiento y la popularidad que tienen dentro del formato.

